Mit 110 Prozent und "Papa" Kruschke

Der Aufsteiger wartet nach drei Pflichtspielen noch auf den ersten Erfolg und musste bereits zwei Niederlagen sowie das frühe Pokalaus hinnehmen. Nun geht es ausgerechnet zum Vorjahreszweiten SV SCHOTT Jena, der sich nach einer Auftaktniederlage in Borsch zuletzt mit einem 4:2-Sieg eindrucksvoll zurückgemeldet hat.
Abwehr-Routinier Christian Kruschke sieht den Start des TSV Gera-Westvororte nicht optimal, aber auch nicht dramatisch. Als Neuling müsse man sich erst an die Liga gewöhnen. Gegen Bad Langensalza habe das Team letzte Woche zwar ein gutes Spiel gezeigt, sei aber für den Aufwand nicht belohnt worden (0:2). „Wir hätten einfach ein Tor machen müssen“, sagt Kruschke, „stattdessen reicht beim Gegner eine Chance und ein Elfmeter für zwei Gegentore.“
Der 39-Jährige führte die Mannschaft - in Abwesenheit von Tim Richter - zuletzt als Kapitän aufs Feld und übernimmt damit eine wichtige Rolle im jungen Team. Mit seiner Erfahrung will er die Mannschaft auf und neben dem Platz leiten. „Oft werde ich Papa genannt – das passt auch. Ich versuche, die Jungs an ihre Leistungsgrenze zu bringen und sie in schwierigen Momenten zu schützen.“ Mit dieser Haltung will Westvororte auch beim großen Favoriten nicht nur Statist sein, sondern zeigen, dass man in der Thüringenliga angekommen ist.