Mit 110 Prozent und "Papa" Kruschke

Der Aufsteiger wartet nach drei Pflichtspielen noch auf den ersten Erfolg und musste bereits zwei Niederlagen sowie das frühe Pokalaus hinnehmen. Nun geht es ausgerechnet zum Vorjahreszweiten SV SCHOTT Jena, der sich nach einer Auftaktniederlage in Borsch zuletzt mit einem 4:2-Sieg eindrucksvoll zurückgemeldet hat.

Abwehr-Routinier Christian Kruschke sieht den Start des TSV Gera-Westvororte nicht optimal, aber auch nicht dramatisch. Als Neuling müsse man sich erst an die Liga gewöhnen. Gegen Bad Langensalza habe das Team letzte Woche zwar ein gutes Spiel gezeigt, sei aber für den Aufwand nicht belohnt worden (0:2). „Wir hätten einfach ein Tor machen müssen“, sagt Kruschke, „stattdessen reicht beim Gegner eine Chance und ein Elfmeter für zwei Gegentore.“

Besonders ins Gewicht fallen derzeit die Ausfälle in der Offensive. Torgarant Markus Schneider hängte bekanntlich die Fußballschlappen an den Nagel und fehlt als Knipser, ebenso wie die verletzten Sascha Winefeld und Jannik Wolff. Damit mangelt es an Kreativität und Schnelligkeit. „Aus den wenigen Möglichkeiten springt dann leider nichts zählbares heraus, sei es durch fehlende Cleverness und Durchschlagskraft, überhastete Abschlüsse oder auch einfach an Glück, was durch positive Momente und gewonnenen Spiele auch irgendwann wieder zurück kommt. Davon bin ich überzeugt“, erklärt Kruschke. Beim Favoriten vom SV SCHOTT Jena setzt Westvororte daher vor allem auf Tugenden, die den Verein in den letzten Jahren stark gemacht haben: Einsatz, Geschlossenheit und Teamgeist. „Wir sind nur erfolgreich, wenn jeder 110 Prozent gibt und wir als Mannschaft auftreten. Dann ist auch in Jena etwas zu holen“, so Kruschke.