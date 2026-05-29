Mit 10:0 zum Titel: Warum die SG Harxheim nicht zu stoppen war

Die SG 03 Harxheim/Gau-Bischofsheim II feiert die Meisterschaft in der C-Klasse. – Foto: SG 03 Harxheim

Harxheim. Die SG 03 Harxheim/ Gau-Bischofsheim II hat sich mit einem beeindruckenden 10:0-Sieg gegen die TSG Drais II zum Meister der C-Klasse Mainz-Bingen Ost gekürt. Trainer Timo Wirth ist stolz auf seine Mannschaft. Er berichtet von den Ausnahmeleistungen der Spieler und erzählt wie es in der nächsten Saison weitergeht.

Insbesondere das Fitnesslevel seiner Mannschaft im Vergleich zu den anderen Teams sei hervorzuheben, berichtet Wirth. "Während die anderen Mannschaften in der 60. Minute angefangen haben zu schwächeln, ging für uns das Spiel erst los", sagt er. Außerdem sei der allgemeine Zusammenhalt in der Mannschaft sehr gut und auch der Rückhalt aus dem Verein sei wichtig gewesen. "Wir sind ein großer Sauhaufen", sagt Wirth.

Neben der allgemeinen Performance der Mannschaft sei die Leistung von Kapitän René Kirsch besonders hervorzuheben. "Er hat die Mannschaft super zusammengehalten", sagt Wirth. Der Kapitän habe in der Hinrunde sogar trotz Schulterverletzung gespielt. "Wir haben die Schulter dann vor den Spielen immer bestmöglich getaped, damit er spielen kann", erzählt der Trainer.

Auch Bastian Bublitz erbrachte für das Team eine besondere Leistung. Bublitz sei eigentlich Torwart und wurde dann zum sechser umfunktioniert. "Er ist sehr unauffällig, aber war unser wichtigster Mann. Je weniger er aufgefallen ist, desto besser", erklärt Wirth.

Siegesfeier nach Spiel gegen Drais

Nach dem 10:0-Sieg gegen die TSG Drais II wurde dann die Meisterschaft mit allen Mannschaften des Vereins gefeiert. "Da wurde der Abend feuchtfröhlich ausklingen gelassen", sagt Timo Wirth. Zum Saisonabschluss im Juni fliegen die erste, zweite und dritte Mannschaft des Vereins dann gemeinsam an den Ballermann, um dort weiterzufeiern.

Pläne für die neue Saison

Timo Wirth blickt entspannt auf die nächste Saison. "Wenn wir so weitermachen wird das in der B-Klasse schon klappen", sagt er. Außerdem freue er sich, dass nächste Saison Spieler aus der eigenen Jugend hochkommen. Es sei dem Verein wichtig, die eigenen Spieler zu halten.

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