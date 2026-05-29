„Mister Zuverlässig“ macht sein letztes Spiel für Heppenheim

Auch Jens Schuchmann wollte sich in seinem letzten Spiel für die Starkenburgia-Kreisoberligamannschaft nicht mit einer Niederlage verabschieden. Als der Innenverteidiger unter dem Applaus von Mitspielern und Gegner nach 75 Minuten den Platz verließ, stand es auch noch 3:3, ehe ein höchst umstrittener Foulelfmeter Reichenbach den Sieg bescherte. „Jens ist ein Vorbild auf und neben dem Platz, die Verlässlichkeit in Person“, lobte Schmitt und hofft, dass der eine oder andere junge Spieler „sich daran orientiert, wie man Teamsport angeht“. Der 37 Jahre alte Schuchmann hatte in den vergangenen beiden Spielzeiten nur ein Punktspiel verpasst.