„Mister Zuverlässig“ macht sein letztes Spiel für Heppenheim

Bergstraße. Liebend gerne hätte der FC Starkenburgia Heppenheim den sechsten Platz in der Abschlusstabelle der Kreisoberliga behalten. Doch die 3:4-Niederlage im vorgezogenen Spiel bei der SG Reichenbach machte den Wunsch zunichte. Reichenbach beendet die Runde auf Rang sechs und damit so gut wie nie, Aufsteiger Heppenheim auf sieben. Dennoch: „Wir sind absolut zufrieden“, sagt Trainer Christian Schmitt: „Wir haben uns in der Kreisoberliga etabliert.“ Daran ändere auch die schwache Ausbeute zum Rundenende hin nichts (zwei Punkte aus sechs Spielen).
Auch Jens Schuchmann wollte sich in seinem letzten Spiel für die Starkenburgia-Kreisoberligamannschaft nicht mit einer Niederlage verabschieden. Als der Innenverteidiger unter dem Applaus von Mitspielern und Gegner nach 75 Minuten den Platz verließ, stand es auch noch 3:3, ehe ein höchst umstrittener Foulelfmeter Reichenbach den Sieg bescherte. „Jens ist ein Vorbild auf und neben dem Platz, die Verlässlichkeit in Person“, lobte Schmitt und hofft, dass der eine oder andere junge Spieler „sich daran orientiert, wie man Teamsport angeht“. Der 37 Jahre alte Schuchmann hatte in den vergangenen beiden Spielzeiten nur ein Punktspiel verpasst.
Die dritte Minute der Nachspielzeit in der A-Liga-Begegnung gegen die TG Jahn Trösel könnte der abstiegsbedrohten SG Hammelbach/Scharbach (26 Punkte Platz 14) noch zum Verhängnis werden. Bei einem vermeidbaren Konter fing sie sich das 1:2 durch Mirco Boelts ein, verlor am Ende das Spiel mit 1:3. Das brachte die Spielgemeinschaft um das durchaus verdiente Unentschieden. Mit einem solchen hätte es 27 Punkte gehabt und hätte vom aktuellen Tabellenletzten SC Rodau aufgrund des besseren Vergleichs nicht mehr eingeholt werden können.
„Wenn wir Klasse sicher halten wollen, brauchen wir nun unbedingt einen Erfolg bei der Sportvereinigung Affolterbach“, beschreibt Oliver Zeug, der Trainer der SG Hammelbach/Scharbach, die Ausgangssituation. Aber auch ein anderes Szenario fände beim ihm Gefallen, wenn der FV Hofheim bei den Rodauern ein Unentschieden holt, wäre der Hammelbacher Klassenerhalt ebenso in trockenen Tüchern. Die angespannte Personallage hat sich nach Andre Fischers Rote Karte in der Nachspielzeit nicht unbedingt verbessert.
Nach dem 2:1-Heimsieg über den SC Rodau (24 Punkte, Tabellenplatz 15) ist der TSV Hambach (27, 13.) in Sachen Klassenerhalt wieder dick im Geschäft, braucht beim FC Ober-Abtsteinach nur ein Unentschieden, um auch in der nächsten Saison A-Ligist zu bleiben. Abteilungsleiter Reinhard Wolff rechnet mit einem hochmotivierten FCO: „Das ist eine herausfordernde Aufgabe.“ Flo Schäfer und Lars Kittel sind angeschlagen, ihr Einsatz unsicher.
Aber vielleicht sind ja nach Ende der Saison Hambach, Hammelbach/Scharbach und Rodau bei 27 Zählern punktgleich, dann würden alle gegeneinander gespielten sechs Begegnungen herangezogen werden. Gut für die Hambacher, die dann sieben Punkte hätten. Während die Rodauer sechs Punkte aufweisen, brächte es die SG nur auf vier Zähler und müsste absteigen.