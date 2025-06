"Mister Doppelpass" verabschiedet sich Veränderungen im beruflichen Umfeld veranlassen Lars Mrosko erfolgreiche Inklusionsprojekte abzugeben

Es schlägt ein wie eine Bombe im Berliner und Brandenburger Fußball. Geistig beeinträchtigte Menschen können anerkannte lizensierte DFB-Basis Coach werden (FuPa Berlin berichtet) Initiator ist Lars Mrosko. Der ehemalige Scout vom VfL Wolfsburg, FC Bayern München, 1. FC Union und Sportdirektor (Bradford City) und Fußballtrainer (Türkiyemspor Berlin) bringt mit viel Engagement und Herzblut ein Inklusionsprojekt erster Klasse zustande. Schirmherr des Lehrgangs (Berlin und Brandenburg) ist unter anderem Felix Magath. Der zweite Lehrgang startet am 8. Juni 2025 beim Berliner-Fußball Verband. In einem INTERVIEW (unten) verkündet der 47-jährige überraschend seinen Abschied

Lars, Du beendest zum 30.06.2025 deine ehrenamtlichen Tätigkeiten, nachdem Du gerade so viele Dinge in die Spur gebracht hast, warum?

Berufliche angestrebte Veränderungen erfordern meine gesamte Kraft und Aufmerksamkeit und wenn etwas läuft, braucht man die Menschen, die es weiterführen. Ich mag neue Herausforderungen angehen. Beide Verbände sind stark besetzt und werden die Dinge in meinem Sinne weiterführen, davon bin ich überzeugt. Auch, wenn ich diese Entscheidung allerschwersten Herzens getroffen habe.

Du bist der Pionier für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, denen Du den Weg zum DFB-Basis Coach geebnet hast – wer macht das weiter?

Wir haben starke Fußballverbände in Brandenburg und Berlin und auch einen sehr starken Behinderten- und Rehabilitationssportverband in Brandenburg. Ohne die Stärke der Verbände hätte ich allein gar nichts auf den Weg gebracht. Das ist mal Fakt. Ich bin da das kleinste Licht und nur ein Rad eines laufenden Uhrwerks. Es läuft, weil alles ineinandergreift. Es gibt genug Menschen, die alles weiterführen können und genauso ambitioniert sind wie ich, davon bin ich überzeugt. Zusätzlich kamen positive Signale von Andreas Rettig und dem DFB das Projekt zu unterstützen.

Du gehst immer zu den schwierigen Fällen und suchst die Herausforderung. Du hast den Ruf die Mary Poppins des Fußballs zu sein – Du erscheinst nur, wenn es benötigt wird und verschwindest dann wieder, sobald es läuft.

Netter Vergleich und wenn ich mich recht erinnere, sagte Mary Poppins sinngemäß – wenn etwas aussichtslos ist, ist es meist gar nicht so schlimm wie es auf den ersten Blick scheint. Allein auf den Blickwinkel kommt es an. Am meisten Spaß macht es unter Druck mit einer gewissen Erwartungshaltung. Wohlfühloasen sind dann doch nicht so mein Ding.

Du bist ein spezieller Typ und sagst, es geht immer um die Sache. Seit der Kindheit bist Du HSV-Fan, Du sympathisierst als West-Berliner zu Hertha BSC, aber warst Mitarbeiter des FC St. Pauli und des 1.FC Union Berlin.

Es geht halt immer ausschließlich um die Sache, zumindest im Beruf. Für mich gibt es einen deutlichen Unterschied des Fan-Daseins und der beruflichen Notwendigkeit auf professioneller Ebene. Letztendlich muss ich meine Familie ernähren. Ich habe nie in Vereinsbettwäsche geschlafen, aber das ändert nichts an der 100%igen Identifikation und Loyalität für einen Arbeitgeber, der mein Gehalt bezahlt. Der Erfolg steht über allem.

Was ist die nächste Herausforderung? Ein neues Projekt gemeinsam mit Felix Magath?

Die Ungeduld, um sich neuen Herausforderungen stellen zu dürfen.

Ich ärgere mich über den Umgang mit Felix Magath in Bezug auf den Posten des Präsidenten beim HSV. Da merkt man mal wieder, dass im Fußball zu viele Menschen rumlaufen, die Angst vor starken Persönlichkeiten mit fachlicher Expertise haben. Felix Magath wäre für jeden Verein ein Gewinn, als Manager, Vorstand Sport und als Präsident.

