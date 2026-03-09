 2026-03-09T15:40:23.061Z

Missverständnis bringt Viktoria Goch II in Dingden aus dem Rhythmus

Bezirksliga, Gruppe 4: Viktoria Goch II erlebt bei BW Dingden II eine abrupte Wende. Nach der ersten Hälfte kippt das Abstiegsduell in der Bezirksliga in kürzester Zeit. Trainer Ernes Tiganj bleibt dennoch ruhig – und erklärt, warum der Rückschlag das Team nicht aus der Bahn werfen wird.

von Christian Cadel · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Nur ein Unentschieden für Viktoria Gochs Reserve
Nur ein Unentschieden für Viktoria Gochs Reserve – Foto: Pascal Derks

Viktoria Goch II hat in der Bezirksliga in ihrer bislang starken Rückrunde erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Nach drei ungeschlagenen Partien verlor der Aufsteiger das wichtige Abstiegsduell bei BW Dingden II – und das besonders bitter, denn zur Halbzeit führte die Mannschaft von Ernes Tiganj noch. Kurz nach der Pause kippte das Spiel jedoch innerhalb weniger Minuten.

Goch führt zur Pause – doch das Bezirksliga‑Duell kippt nach Wiederanpfiff

Das „sehr körperbetonte Abstiegsduell“, wie Trainer Tiganj es beschrieb, begann aus Gocher Sicht durchaus positiv. In der 23. Minute brachte Kai Jaschek seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Bis zur Pause verteidigte Viktoria Goch II den Vorsprung konzentriert und ging mit einem guten Gefühl in die Kabine. Dort nahm sich das Team vor, „noch kompakter stehen zu wollen“, wie Tiganj erklärte. Doch direkt nach Wiederanpfiff schlichen sich entscheidende Fehler ein.

Ein Missverständnis zwischen Torwart und Innenverteidiger führte in der 53. Minute zum Ausgleich für BW Dingden II durch Tim Harbring. Nur drei Minuten später folgte der nächste Rückschlag: Nach einem Eckstoß kam die Gocher Abwehr einen Moment zu spät, sodass Marco Harbring per Kopf das 2:1 für BWD II erzielte. Dieser kurze, aber wirkungsvolle Doppelschlag entschied letztlich die Partie.

Viktoria Goch II kämpft um den Ausgleich – Dingden bleibt stabil

Trotz des Rückstands gab sich Viktoria Goch II nicht auf und versuchte, den Druck zu erhöhen, um zumindest noch den Ausgleich zu erzielen. Chancen waren vorhanden: Marvin Gisberts scheiterte im Eins‑gegen‑Eins an Torwart Dennis Wanders, und auch Jiro Großhans hätte das 2:2 noch erzielen können. Doch am Ende blieb es beim knappen Sieg für die Gastgeber. „Und der ist auch verdient“, sagte Tiganj nach dem Abpfiff.

Obwohl ihm erneut nicht alle Spieler zur Verfügung standen, macht sich der Trainer keine Sorgen, dass die Niederlage Spuren hinterlassen könnte. „Da sind wir geerdet. Niederlagen sind für uns als Aufsteiger keine Überraschung. Der Zusammenhalt ist groß.“ Daran werde sich auch nichts ändern, betonte er. Der Blick richtet sich nun bereits auf das wichtige Heimspiel am Freitag gegen den TuS Xanten, in dem Goch wieder punkten möchte.