Missverständnis bringt Viktoria Goch II in Dingden aus dem Rhythmus

Trotz des Rückstands gab sich Viktoria Goch II nicht auf und versuchte, den Druck zu erhöhen, um zumindest noch den Ausgleich zu erzielen. Chancen waren vorhanden: Marvin Gisberts scheiterte im Eins‑gegen‑Eins an Torwart Dennis Wanders, und auch Jiro Großhans hätte das 2:2 noch erzielen können. Doch am Ende blieb es beim knappen Sieg für die Gastgeber. „Und der ist auch verdient“, sagte Tiganj nach dem Abpfiff.

Obwohl ihm erneut nicht alle Spieler zur Verfügung standen, macht sich der Trainer keine Sorgen, dass die Niederlage Spuren hinterlassen könnte. „Da sind wir geerdet. Niederlagen sind für uns als Aufsteiger keine Überraschung. Der Zusammenhalt ist groß.“ Daran werde sich auch nichts ändern, betonte er. Der Blick richtet sich nun bereits auf das wichtige Heimspiel am Freitag gegen den TuS Xanten, in dem Goch wieder punkten möchte.