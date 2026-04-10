Missverständnis beendet: Hummetroth hat Hünfeld vor Augen

Hummetroths Trainer Denis Streker (hier beim Kreispokal-Viertelfinale beim TSV Höchst) erwartet einen gut organisierten Gegner. – Foto: Joaquim Ferreira (Archiv)

Odenwald. Die Stimmung beim SV Hummetroth nach dem 2:2 gegen den SC Waldgirmes war gemischt. „Einerseits nehmen wir den Punkt mit, andererseits war definitiv mehr drin“, bilanzierte Cheftrainer Denis Streker nach dem Spiel am Ostermontag. Seine Spieler seien enttäuscht gewesen ob des späten Ausgleichs. Denn lange sahen die Odenwälder wie der sichere Sieger aus. Die Streker-Elf führte durch Tore von Giuseppe Signorelli und Irwin Pfeiffer bereits 2:0, ehe Waldgirmes noch zu einem Unentschieden kam. Inzwischen geht der Blick Richtung des kommenden Heimspiels in der Fußball-Hessenliga gegen den Hünfelder SV, der am Samstag (15 Uhr) nach Erbach kommt. „Wir erwarten einen gut organisierten Gegner, der sicherlich auch über Umschaltmomente kommen wird“, warnt Streker. Es gelte wach zu sein und die richtige Balance zu finden. Streker erwartet einen kompakt auftretenden Gegner.