Missverständnis beendet: Hummetroth hat Hünfeld vor Augen

Odenwald. Die Stimmung beim SV Hummetroth nach dem 2:2 gegen den SC Waldgirmes war gemischt. „Einerseits nehmen wir den Punkt mit, andererseits war definitiv mehr drin“, bilanzierte Cheftrainer Denis Streker nach dem Spiel am Ostermontag. Seine Spieler seien enttäuscht gewesen ob des späten Ausgleichs. Denn lange sahen die Odenwälder wie der sichere Sieger aus. Die Streker-Elf führte durch Tore von Giuseppe Signorelli und Irwin Pfeiffer bereits 2:0, ehe Waldgirmes noch zu einem Unentschieden kam. Inzwischen geht der Blick Richtung des kommenden Heimspiels in der Fußball-Hessenliga gegen den Hünfelder SV, der am Samstag (15 Uhr) nach Erbach kommt. „Wir erwarten einen gut organisierten Gegner, der sicherlich auch über Umschaltmomente kommen wird“, warnt Streker. Es gelte wach zu sein und die richtige Balance zu finden. Streker erwartet einen kompakt auftretenden Gegner.
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Personell sieht es ordentlich aus. Die Innenverteidiger Felix Metzler und Jonas Gadzo fehlen. Danny Klein ist angeschlagen, Philipp Hamm hat Leistenprobleme, Joel Gerezgiher Probleme mit dem hinteren Oberschenkel. Streker ist optimistisch, dass das Trio aber rechtzeitig fit wird. Kein Thema sind dagegen mehr Ibrahim Halili Yilmaz und Dominik Wüst, von denen sich der Verein in der vergangenen Woche getrennt hatte.Streker wollte sich auf Nachfrage zu den Hintergründen nicht weitergehend äußern. „Das sind Themen, die wir intern klären“, so der Ex-Profi. Nach Informationen dieser Redaktion sollen die beiden Geschassten für Unruhe im Team gesorgt haben, nicht nur wegen ihrer Auftritte bei der Icon League. Und so entpuppte sich der Königstransfer des Winters als großes Missverständnis, das nach nur vier Monaten endet.
Auch so verfügen die Odenwälder eigentlich über ausreichend Qualität, um dem Gegner aus der Rhön, aktuell Tabellensiebter, Paroli zu bieten. Im Hinspiel gelang dem SVH das mit einem 4:0 eindrucksvoll. Damals hieß der Trainer noch Artug Özbakir. Die Elf auf dem Platz ist dagegen bis auf den abgewanderten Nico Moreira da Silva (ehemals Struwe) die gleiche.