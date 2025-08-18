Dirk Tönnies und seine Schwalben müssen sich zum Auftakt mit 1:3 geschlagen geben. – Foto: Arno Wirths

Misslungener Saisonauftakt: Das sagt Tönnies zum Schonnebeck-Fehlstart Oberliga Niederrhein: Die SpVg gilt als einer der Titelanwärter in der Oberliga, der Saisonauftakt gegen Aufsteiger und Stadtrivale DJK Adler Union Frintrop am Freitag ist den Schwalben allerdings überraschenderweise misslungen. Das Derby beim Essener-Kontrahenten verliert die Elf von Cheftrainer Dirk Tönnies schlussendlich mit 1:3 (0:2).

Mit großen Erwartungen ist die SpVg Schonnebeck am Freitagabend in die neue Oberliga-Spielzeit gestartet, schließlich gelten die Schwalben nach zwei Vizemeisterschaften in Folge als Aufstiegsfavorit. Doch gegen Lokalkontrahent und Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop gab es prompt eine Überraschung zum Auftakt. Die Elf von Chefcoach Dirk Tönnies verlor bei den Adlern nach unglücklichem Spielverlauf schlussendlich mit 1:3. Nach dem Spielende äußert sich der langjährige Übungsleiter gegenüber FuPa Niederrhein zum Fehlstart und analysiert die Niederlage.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 SSV Grefrath SpVg Schonnebeck Schonnebeck 1 10 Abpfiff Mit einem äußerst souveränen 10:1-Erfolg über Bezirksligist SSV Grefrath war die SpVg Schonnebeck eine Woche vor dem Ligastart in das erste Pflichtspiel der neuen Saison gestartet und konnte demzufolge problemlos die zweite Runde im Niederrheinpokal erreichen. An mangelndem Selbstvertrauen der Schwalben-Akteure kann es also nicht gelegen haben, dass gegen Lokalrivale Adler Union Frintrop am Ende eine überraschende Auftaktniederlage heraussprang. Aus Sicht von Übungsleiter Dirk Tönnies habe es allen voran an Durchsetzungsvermögen und nötiger Emotionalität auf dem Platz gefehlt.

Tönnies: „Unser Gesamtauftritt war nicht gut, wir haben noch einiges zu arbeiten“

Nachdem der Favorit aus Schonnebeck zunächst wesentlich dominanter und spielbestimmend in die Begegnung startete, allerdings zu keinen Torchancen kam, war es ein Handelfmeter, der eine entscheidende Wendung brachte: Nach 33 Spielminuten verwandelte Frintrop-Verteidiger Nils van den Woldenberg den fälligen Strafstoß sicher. Anschließend erhöhten die Adler noch vor der Pause auf 2:0, ehe die SpVg unmittelbar nach dem Wiederanpfiff zum ersten Torerfolg kam: Neu-Stürmer Niko Bosnjak traf zum Anschluss für die Grün-Weißen. Doch in der Folge schafften es die Gäste nicht, gegen tief stehende Adler nötige Torchancen zu kreieren und kassierten in der Nachspielzeit dann durch einen Konter das 1:3. Chefcoach Tönnies ordnet den Spielverlauf im Anschluss wie folgt ein: „Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, allerdings keine zündenden Ideen im letzten Drittel und keine Durchschlagskraft. Der Handelfmeter war zu dem Zeitpunkt die erste Offensiv-Aktion von Adler, das Gegentor kam für uns sehr unglücklich. Wir haben aber einfach zu viele Ballverluste gehabt und keine richtigen Torchancen kreiert“, schlussfolgert der 51-jährige Übungsleiter kritisch und resümiert: „Unser Gesamtauftritt war nicht gut, da haben wir noch einiges zu arbeiten. Wir müssen einfach mehr investieren und eine gewisse Emotionalität ins Spiel bringen. Das hat uns am Freitag gefehlt.“ Positiver Ausblick auf Monheim