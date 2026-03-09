Misslungener Jahresauftakt in der March

Das erste Pflichtspiel des neuen Jahres führte die SG Wasser/Kollmarsreute zum Matthias-Ginter-Sportplatz in die March. Nach einer durchwachsenen Wintervorbereitung mit eher schwacher Trainingsbeteiligung und dem ein oder anderen ausgefallenen Testspiel waren die Fans gespannt, wie sich das Team von Manuel Gleichauf und Fabian Hodel an diesem Tag präsentieren würde.

Es dauerte keine 5 Minuten, als das Gästelager bereits jubeln durfte. Seiboth dribbelte sich an einigen Gegenspielern vorbei, ehe er 20m vor dem Tor zu Fall kam. War es ein gegnerisches Bein oder doch nur der Kunstrasen? Seiboth war es egal und er versenkte den Freistoß rechts unter die Latte. In der Folge war die Devise „Defensive first“, WaKo stand kompakt und tief und ließ den SC March in seiner Hälfe das Spiel machen. Nach 13min fanden die Hausherren dennoch eine Lücke. Von rechts kam ein scharfes Zuspiel in die Mitte zu ex-SGler Camoranesi, der noch am stark reagierenden Ziser scheiterte. Den Abpraller brachte Friedrich ungehindert im Tor unter. Kurz darauf scheiterte der SCM mit einer Fackel von Neugebauer aus 25m an der Latte. March war nun die bestimmende Mannschaft, ohne jedoch drückend überlegen zu agieren. Kurz vor der Pause war es die SG in Form von Herter mit einer Riesenchance auf die erneute Führung. Ein langes Zuspiel auf die rechte Seite erreichte Gutjahr, der den springenden Ball zu Herter ins Zentrum brachte. Der Angreifer ließ seinen Gegenspieler noch geschickt stehen, scheiterte dann aber mit seinem Abschluss aus 12m an Keeper Michelis.