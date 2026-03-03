Misslungener Jahresauftakt für die Zweitvertretung von Listrup

Listrup II startet mit einer 0:3-Heimniederlage gegen SC Baccum II ins neue Jahr. Trotz guter Anfangsphase konnte das Team seine Chancen nicht nutzen und geriet nach Standards und Kontern früh ins Hintertreffen.

Die Elf von Listrup kam gut in die Partie und verzeichnete früh erste Abschlüsse, darunter ein fragliches Abseitstor. Baccums Gegenangriffe stellten Keeper Bübel zunächst nicht vor größere Probleme, sodass das Spiel lange ausgeglichen wirkte.

Im zweiten Durchgang nutzte SC Baccum II eine Ecke zur 0:1-Führung per Kopfball. Ein weiterer Fehler in der Hintermannschaft führte kurz darauf zum 0:2. Listrup hatte zwar Chancen, konnte diese aber nicht in Tore ummünzen – selbst bei verlängerter Spielzeit hätte wohl kein Treffer mehr fallen können.

In der Schlussphase öffnete sich Listrup zu sehr und musste nach einem Konter das 0:3 hinnehmen. Der misslungene Jahresauftakt ist damit besiegelt.

Sportverein Listrup 1949 II – Sport-Club Baccum 1946 II 0:3

Sportverein Listrup 1949 II: Bernd Bünker, Hendrik Bültel, Thorben Schütt, Jens Buiker (80. Matteo Robbes), Mattes Kirchwehm (65. Hannes Hinterding), Hannes Hinterding (46. Thomas Hülsing), Jon-Marten Midden (46. Marvin Stein), Hendrik Meißner, Tobias Alber, Jonas Evers, Malte Puls - Trainer: Manuel Berger

Sport-Club Baccum 1946 II: Joost Susse, Philipp Köhring (74. Dennis Klaka), Justin Völker, Jonas Hilbers, Marvin Lindenberg, Marco Hinken, Leo Theisling (74. Niklas Dreishing), Sebastian Kruse (46. Johannes Thale), Henrik Fübbeker, Johann Schaa, Florian Kramer (80. Louis Engelshove) - Trainer: Marcel Franke - Co-Trainer: Julian Hense - Co-Trainer: Stephan Tieke

Schiedsrichter: Pascal Lambers - Zuschauer: 18

Tore: 0:1 Florian Kramer (52.), 0:2 Johann Schaa (58.), 0:3 Louis Engelshove (90.)

Tabelle

1. TuS Lingen Ems 16 12-4-0 75:25 40

2. SV Concordia Emsbüren/​Elbergen III 15 13-1-1 41:16 40

3. VfB Lingen II 14 10-2-2 37:16 32

4. SV Bawinkel 1956 II 15 8-3-4 32:24 27

5. SuS Darme 1926 II (Auf) 15 7-4-4 32:32 25

6. TuS Lingen Ems II (Auf) 15 6-3-6 32:29 21

7. Sportverein Listrup 1949 II 15 7-0-8 28:27 21

8. ASV Altenlingen 1965 III (Ab) 14 6-2-6 34:25 20

9. SV Wettrup 1968 13 5-1-7 19:27 16

10. Sport-Club Baccum 1946 II 14 5-1-8 15:25 16

11. SV Holthausen Biene III 15 4-1-10 23:46 13

12. SC Spelle-Venhaus V 15 2-4-9 25:43 10

13. SV Heidekraut Andervenne 14 2-0-12 17:46 6

14. SV Lengerich-Handrup II 12 1-0-11 12:41 3