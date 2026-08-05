Misslungener Auftakt

Alles in allem ging der Sieg für die spielstarken Neustädter in Ordnung. Sie präsentierten sich konsequenter im Zweikampfverhalten und zielstrebiger im Torabschluß.
Im zweiten Durchgang zeigten sich die Nullneuner verbessert, liefen höher an, aber erspielten sich kaum zwingende Torgelegenheiten. So bekam Lukas Scheuring in zentraler Position zu wenig Druck in seinen Torabschluss (59.). Im Anschluß an einen Freistoß drückte Wittwer den Ball aus Nahdistanz über die Linie (62.). Im weiteren Verlauf hatten die Bachstädter an diesem Nachmittag nicht die Mittel, um dem Spiel noch eine Wendung zu geben, so stellte dann Felix Künzel, als die Gäste alles nach vorne warfen, nach einem Konter frei auf Julian Knoll zustrebend den Endstand her (70.).