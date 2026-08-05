Misslungener Auftakt

Arnstadt tat sich über weite Strecken schwer ins Spiel zu finden, hatte kaum Zugriff, offenbarte zu viele Fehler im Spielaufbau, dazu fehlte die nötige Durchschlagskraft. Eine gute Möglichkeit besaß Patrick Hädrich, dessen Kopfball nach einer Ecke am langen Pfosten vorbei zischte (9.). Nach Zuspiel Robin Lee Englers verfehlte Niklas Jahn in aussichtsreicher Position nur knapp das Tor (11.). Einen Ballverlust der Gäste nutzend, passte R.L. Engler zum freistehenden J. L. Walther, der überlegt vollendete (21.). Anschließend strich J.L.Walthers Distanzschuss knapp über den Querbalken (32.).

Im zweiten Durchgang zeigten sich die Nullneuner verbessert, liefen höher an, aber erspielten sich kaum zwingende Torgelegenheiten. So bekam Lukas Scheuring in zentraler Position zu wenig Druck in seinen Torabschluss (59.). Im Anschluß an einen Freistoß drückte Wittwer den Ball aus Nahdistanz über die Linie (62.). Im weiteren Verlauf hatten die Bachstädter an diesem Nachmittag nicht die Mittel, um dem Spiel noch eine Wendung zu geben, so stellte dann Felix Künzel, als die Gäste alles nach vorne warfen, nach einem Konter frei auf Julian Knoll zustrebend den Endstand her (70.).