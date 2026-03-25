Misslungener Auftakt

geschrieben von Lukas Honold:

Zum Auftakt ins erste Pflichtspiel im Jahr 2026 ging es für die Günzer

nach Buxheim auf den Kunstrasen. Beide Teams benötigten in

diesem Verfolgerduell die drei Punkte um den Abstand zum

Relegationsplatz nicht noch größer werden zu lassen.

In der ersten Halbzeit waren es die Gastgeber, die den Ball

kontrollierten und das Spielgeschehen dadurch komplett dominierten.

Aber nicht nur am Ball hatten die Buxheimer die Oberhand, sondern

auch im Gegenpressing erzwangen sie sehr häufig unkontrollierte

lange Bälle der Günzer, die wiederum zu schnellen Ballgewinnen für

die Heimelf führten. Zum Spielverlauf passend, fiel auch der erste

Treffer des Tages für die Buxheimer. Nach einem Freistoß in der 7.

Spielminute von rechts kam der Ball scharf in den Fünfmeterraum

geflogen. Tim Schwarz versuchte noch, den sonst wohl ohnehin

sicheren Treffer zu vereiteln, konnte aber kurz vor der Linie auch kein

Wunder mehr vollbringen und verbuchte somit ein unverschuldetes

Eigentor. In der Folge rettete Keeper Markus Brutscher die Günzer

vor einem weiteren Gegentreffer, nachdem er einen Flachschuss aus

der Drehung innerhalb des Sechzehners sehenswert zur Ecke

parierte. In der 23. Minute belohnten sich die Gastgeber dann aber

erneut für ihre Überlegenheit. Nach einem weiten Einwurf und

direkter Ablage per Brust, folgte der direkte Abschluss nahe der

Sechzehnerkante. Den Abpraller ließ sich Bryan Bertsch nicht

entgehen und staubte zum 2:0 ab. Die Buxheimer hatten danach

noch eine weitere Viertelstunde die Oberhand, ehe sich die Grün-

Weißen offensiv zu Wort meldeten. Die erste dicke Chance ergab

sich nach einem Freistoß von der Mittellinie. Der lange Ball wurde

vom Innenverteidiger der Buxheimer unterlaufen. Michael

Harzenetter hatte das bessere Timing, pflückte die Kugel aus der Luft

und setzte den noch aufspringenden Ball knapp über das Tor. Direkt

vor der Halbzeit ging dem Schiedsrichter das Ballholen des

Heimkeepers zu langsam und nach wohl anschließendem Meckern

entschied dieser auf indirekten Freistoß im Strafraum. Der Versuch

blieb allerdings in der Mauer auf der Linie hängen.

Nach der etwas kurz geratenen Pause konnten die Günzer an die

positiven letzten Minuten der 1. Halbzeit anschließen. Nachdem

Niklas Kirchmayer knapp hinter der Mittellinie ins Zentrum aufdrehte,

fackelte er nicht lange und zog aus langer Distanz einfach mal ab.

Der Abschluss hatte die perfekte Flugkurve, segelte über den Keeper

hinweg und schlug mittig ins Tor zum 2:1-Anschluss in der 53. Minute

ein. Von nun an war es ein offenes Spiel, die Dominanz der Heimelf

war weg und es entwickelte sich ein hitziger Schlagabtausch. In der

75. Minute bekam Michael Harzenetter einen Ball zugespielt, den er

im letzten Moment noch am heraneilenden Verteidiger vorbeilegte.

Durch den dann unvermeidlichen Kontakt entschied der

Schiedsrichter auf Elfmeter, den der gefoulte Kapitän der Günzer

sicher verwandelte. Im Vorfeld des Elfers erhielt Jonathan Büttner

noch eine rote Karte, die für Verwunderung sorgte und zur Folge

hatte, dass die Grün-Weißen die Schlussphase mit einem Mann mehr

auf dem Feld absolvierten. Dementsprechend versuchten die Gäste

auch auf die Führung zu gehen, schafften es aber nicht den Vorteil

für sich zu nutzen. Ein paar Minuten vor Schluss war man mit vielen

Spielern aufgerückt und bekam nach Ballverlust einen langen Ball gegen sich. Diesen konnte Alex Laupheimer im Sprintduell noch gut

ablaufen, beim schnell ausgeführten langen Einwurf wiederholte sich

allerdings das Muster vom ersten Gegentor. Gegen die unsortierte

Günzer Hintermannschaft kam der lange Wurf bis ans Fünfereck und

nach kurzem Chaos im Sechzehner landete der Ball vor Bryan

Bertsch, der aus wenigen Metern zum 3:2-Endstand ins kurze Eck

abschloss.

Lukas Honold