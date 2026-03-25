Misslungener Auftakt

geschrieben von Lukas Honold:
Zum Auftakt ins erste Pflichtspiel im Jahr 2026 ging es für die Günzer
nach Buxheim auf den Kunstrasen. Beide Teams benötigten in
diesem Verfolgerduell die drei Punkte um den Abstand zum
Relegationsplatz nicht noch größer werden zu lassen.
In der ersten Halbzeit waren es die Gastgeber, die den Ball
kontrollierten und das Spielgeschehen dadurch komplett dominierten.
Aber nicht nur am Ball hatten die Buxheimer die Oberhand, sondern
auch im Gegenpressing erzwangen sie sehr häufig unkontrollierte
lange Bälle der Günzer, die wiederum zu schnellen Ballgewinnen für
die Heimelf führten. Zum Spielverlauf passend, fiel auch der erste
Treffer des Tages für die Buxheimer. Nach einem Freistoß in der 7.
Spielminute von rechts kam der Ball scharf in den Fünfmeterraum
geflogen. Tim Schwarz versuchte noch, den sonst wohl ohnehin
sicheren Treffer zu vereiteln, konnte aber kurz vor der Linie auch kein
Wunder mehr vollbringen und verbuchte somit ein unverschuldetes
Eigentor. In der Folge rettete Keeper Markus Brutscher die Günzer
vor einem weiteren Gegentreffer, nachdem er einen Flachschuss aus
der Drehung innerhalb des Sechzehners sehenswert zur Ecke
parierte. In der 23. Minute belohnten sich die Gastgeber dann aber
erneut für ihre Überlegenheit. Nach einem weiten Einwurf und
direkter Ablage per Brust, folgte der direkte Abschluss nahe der
Sechzehnerkante. Den Abpraller ließ sich Bryan Bertsch nicht
entgehen und staubte zum 2:0 ab. Die Buxheimer hatten danach
noch eine weitere Viertelstunde die Oberhand, ehe sich die Grün-
Weißen offensiv zu Wort meldeten. Die erste dicke Chance ergab
sich nach einem Freistoß von der Mittellinie. Der lange Ball wurde
vom Innenverteidiger der Buxheimer unterlaufen. Michael
Harzenetter hatte das bessere Timing, pflückte die Kugel aus der Luft
und setzte den noch aufspringenden Ball knapp über das Tor. Direkt
vor der Halbzeit ging dem Schiedsrichter das Ballholen des
Heimkeepers zu langsam und nach wohl anschließendem Meckern
entschied dieser auf indirekten Freistoß im Strafraum. Der Versuch
blieb allerdings in der Mauer auf der Linie hängen.
Nach der etwas kurz geratenen Pause konnten die Günzer an die
positiven letzten Minuten der 1. Halbzeit anschließen. Nachdem
Niklas Kirchmayer knapp hinter der Mittellinie ins Zentrum aufdrehte,
fackelte er nicht lange und zog aus langer Distanz einfach mal ab.
Der Abschluss hatte die perfekte Flugkurve, segelte über den Keeper
hinweg und schlug mittig ins Tor zum 2:1-Anschluss in der 53. Minute
ein. Von nun an war es ein offenes Spiel, die Dominanz der Heimelf
war weg und es entwickelte sich ein hitziger Schlagabtausch. In der
75. Minute bekam Michael Harzenetter einen Ball zugespielt, den er
im letzten Moment noch am heraneilenden Verteidiger vorbeilegte.
Durch den dann unvermeidlichen Kontakt entschied der
Schiedsrichter auf Elfmeter, den der gefoulte Kapitän der Günzer
sicher verwandelte. Im Vorfeld des Elfers erhielt Jonathan Büttner
noch eine rote Karte, die für Verwunderung sorgte und zur Folge
hatte, dass die Grün-Weißen die Schlussphase mit einem Mann mehr
auf dem Feld absolvierten. Dementsprechend versuchten die Gäste
auch auf die Führung zu gehen, schafften es aber nicht den Vorteil
für sich zu nutzen. Ein paar Minuten vor Schluss war man mit vielen
Spielern aufgerückt und bekam nach Ballverlust einen langen Ball gegen sich. Diesen konnte Alex Laupheimer im Sprintduell noch gut
ablaufen, beim schnell ausgeführten langen Einwurf wiederholte sich
allerdings das Muster vom ersten Gegentor. Gegen die unsortierte
Günzer Hintermannschaft kam der lange Wurf bis ans Fünfereck und
nach kurzem Chaos im Sechzehner landete der Ball vor Bryan
Bertsch, der aus wenigen Metern zum 3:2-Endstand ins kurze Eck
abschloss.
Lukas Honold