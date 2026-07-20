„Misslungene Generalprobe“: Zorneding unterliegt Pullach im letzten Test

Der TSV Zorneding verliert sein letztes Testspiel. – Foto: Fotostand / Schäfer

Der TSV Zorneding verliert sein letztes Vorbereitungsspiel gegen den SV Pullach. Die ersten beiden Chancen der Gäste saßen bereits in der 6. Minute.

„Pullach war von Anfang an auf Betriebstemperatur. Sie waren im Punktspielmodus. Das war bei uns noch nicht gegeben“, erklärte Bergmann einen Tag nach dem Spiel. „Wir hatten die erste Viertelstunde große Probleme, sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen und waren zu brav.“

„Auf eine misslungene Generalprobe folgt eine gelungene Premiere.“ Wenn man eine alte Theaterweisheit auf den Fußball übertragen möchte, darf der TSV Zorneding auf einen erfolgreichen Saisonstart hoffen, wenn am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) der FC Langengeisling in den Sportpark kommt. Denn am vergangenen Freitagabend unterlag die Mannschaft von Trainer Sascha Bergmann im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Ligaauftakt dem SV Pullach daheim mit 0:4.

Zorneding verliert sein letztes Testspiel – Rückstand nach bereits sechs Minuten

Während die Gastgeber gefühlt noch in der Kabine waren, erwischten die Raben einen perfekten Start und gingen mit den ersten beiden Chancen nach sechs Minuten mit 2:0 in Führung. Nach dem frühen 1:0 durch Jonas Gall (2.) legte Antonio Brandi in der 6. Minute per Kopf das 2:0 nach. Als Nikolaos Rizzo in der 9. Minute aus kurzer Distanz zum 3:0 traf, musste einem um den TSV Zorneding angst und bange werden.

„Pullach hat das sehr gut gemacht. Sie werden mit Sicherheit in der Bezirksliga Süd am Ende der Saison sehr weit oben stehen“, zollt der Zornedinger Coach dem ehemaligen Bayernligisten Respekt. Nach dem 0:3 nahm auch der TSV Zorneding an der Begegnung teil und wachte vor allem nach einer Halbzeitansprache von Co-Trainer Florian Heppert endlich auf. „Die Jungs haben eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt“, lobte Bergmann.