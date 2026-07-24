Misslungene Dante-Premiere – FC Bayern II verliert zum Saisonauftakt

In der Regionalliga Bayern rollt endlich wieder der Ball! Zum Pflichtspielauftakt empfing der FC Bayern München II den Aufsteiger SC Eltersdorf. Dabei feierte nicht nur der Liganeuling seine Rückkehr in die vierte Liga – auch Bayern-Coach Dante stand erstmals in einem Pflichtspiel als Cheftrainer der Münchner an der Seitenlinie.

Vor dem Anpfiff schien alles angerichtet für einen gelungenen Fußballnachmittag. Bei sommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein sorgten zahlreiche Fans beider Mannschaften für eine stimmungsvolle Kulisse. Die Bayern-Anhänger beeindruckten mit einer Choreografie und Pyrotechnik. Auf dem Platz konnten die Münchner diese Stimmung aber nicht umsetzen. Der SC Eltersdorf gewann die Partie spät mit 1:0 (88.).

"Es war mein erstes Punktspiel als Trainer. Klar, da hast du diese Emotionen. Schade, dass wir nicht gewonnen haben. Aber wie gesagt: Ich bleibe positiv, weil ich weiß, dass wir im Moment viele verletzte Spieler haben. Wir müssen einfach weiter an unserer Arbeit arbeiten und uns verbessern", sagt Dante nach dem Spiel.

Die Partie brauchte lange, um Fahrt aufzunehmen. Beide Teams tasteten sich zunächst vorsichtig heran, Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Die erste Halbzeit verlief über weite Strecken ereignisarm. Auch im zweiten Durchgang änderte sich zunächst wenig.

Erst mit den Einwechslungen von Dante kam mehr Schwung in die Partie. Chris Afanou und Philipp von Taube sorgten für frischen Wind und erspielten sich mehrere gefährliche Szenen vor dem Tor von Keeper Axel Hofmann. Die Bayern dominierten und drängten auf den Führungstreffer.

Doch statt des erlösenden Tores für die Gastgeber schlugen die Gäste kurz vor Schluss eiskalt zu. Joker Leo Sommer profitierte in der 88. Minute von einem Fehler der Münchner, dribbelte sich an Jannis Bärtl vorbei und schob den Ball ins leere Tor.

Damit missglückte Dantes Pflichtspielpremiere als Cheftrainer des FC Bayern II. Trotz der bitteren Auftaktniederlage zog Dante ein positives Fazit: "Die Gegner waren sehr kompakt. Wir haben es auch nicht schlecht gemacht. Klar, wir können noch ein paar Sachen besser machen. Aber wie gesagt: Wir schauen uns das Spiel noch einmal an und werden natürlich selbstkritisch sein. Wir werden analysieren, was wir besser machen können."