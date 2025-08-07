Mission Wiedergutmachung: VfB Hallbergmoos im Umbruch

Beim VfB Hallbergmoos sind nach der verkorksten Vorsaison die Erwartungen hoch. Das Trainerteam ist darum bemüht – und ist für viele Fans die Wunschlösung.

Kostorz war lange Kapitän und Anführer, Mutzbauer ist immer da, wenn ehrenamtliche Hilfe gebraucht wird. Und Andreas Giglberger köpfte einst ein legendäres Tor in der Relegation für den Klassenerhalt in der Bayernliga.

„Wir wissen alle, was unsere Tribüne ausrichten kann“, sagt der neue Hallbergmooser Trainer Andreas Giglberger , der zusammen mit Andreas Kostorz und Mario Mutzbauer in der Saison 2025/26 das Team betreut. Als der VfB diese Lösung bekanntgab, gingen die Fanherzen auf – denn da stehen Fans an der Seitenlinie.

Im Landkreis Freising ist der VfB Hallbergmoos derzeit der einzige Verein, bei dem 500 und mehr Zuschauer in einem normalen Ligaspiel vorstellbar sind. Aber die Massen kommen nicht von alleine. Die Forderungen, um den schlafenden Riesen zu erwecken, sind nicht unmenschlich.

Es braucht keine Zaubertore, keine Tabellenführung und keine Siegesserien (wobei sich gegen die auch niemand wehren würde). Der Fan in Hallbergmoos will Leidenschaft spüren, kämpfende Kicker oder Dauerläufer wie Fanliebling Tobi Krause (der nach zehn Kilometer Vollsprint auf allen Vieren vom Platz kriecht) sehen.

Das alles war ein Jahr lang weg – und irgendwie haben sich alle entschieden, diese Saison zum Vergessen tief im Erdreich zu vergraben. Andreas Giglberger sagt mit dem Blick nach vorne das, was Musik in den Fan-Ohren ist: „Wer auf dem Platz diese Leidenschaft nicht lebt, der spielt auch nicht.“

Talente statt Erfahrung

Es ehrt den VfB, dass er in Person seines sportlichen Leiters Anselm Küchle nicht gestandene Fußballer als Verstärkungen anvisiert und erst recht keine finanziellen Abenteuer eingeht. Vielmehr sucht man Talente, um diese weiter entwickeln zu können. Hier fallen immer wieder die Namen Emil Kierdorf und Valentin Thalmeier.

Die beiden kommen aus der U19-Bayernliga vom SV Waldeck Obermenzing – mit null Erfahrung, aber viel Potential. Auf dem Transfermarkt war der (bezahlbare) Mittelstürmer, der 15 plus X Tore in der Landesliga garantiert, nicht zu finden. Deshalb will man diesen selbst ausbilden.

Auf den Spuren von Opitz

Thalmeier ist als Innenverteidiger ein Nobody – und sieht das Vorbild vor Augen. Denn einst kam auch Carl Opitz als Niemand, der hinter den etablierten Innenverteidigern chancenlos schien. Aber er ging seinen Weg und ist nun als einer der kopfballstärksten Verteidiger der Liga die unumstrittene Nummer eins im Abwehrzentrum. Und jetzt steht Thalmeier hinter Opitz, lernt von ihm und macht im Training jeden Tag Druck.

Wenn man 3:0 führt, ist Fußball großer Spaß. Davor aber ist es harte Arbeit. Der VfB Hallbergmoos hat vor der Saison gut gearbeitet. Das ist die Basis. Ein gutes Spiel und ein 1:0 gegen Wasserburg machten Spaß – aber eben noch keine dauerhafte Spitzenmannschaft.

Der Kader des VfB: Tor: Muck Riedmüller, Mustafa Bilgin, Tobias Heckl. Abwehr: Mikail Masat, Alexandros Tzikas, Carl Opitz, Jonas Mayr, Christian Wimmer, Andreas Giglberger, Christoph Mömkes, Valentin Thalmeier. Mittelfeld: Florian Schmuckermeier, Johannes Petschner, David Küttner, Tobias Krause, Moritz Sassmann, Lukas Schlecht, Duje Vukman, Ben Kimplinger, Léon Schmit, Andreas Kostorz, Arian Kurmehaj, Simon Werner, Daniel Müller, Yannick Sassmann. Angriff:Valentin Bamberger, Julian Kristo, Fabian Diranko, Emil Kierdorf. Neuzugänge: Johannes Petschner (TSV 1865 Dachau), Valentin Bamberger (VfB Forstinning), Duje Vukman (FC Ismaning), Andreas Kostorz (FC SF Eitting), Christian Wimmer (SV Pullach), Simon Werner (SV Heimstetten), Emil Kierdorf, Valentin Thalmeier (beide SV Waldeck Obermenzing U 19), Andreas Giglberger (SG Tüßling–Teising), Daniel Müller (SE Freising). Abgänge: Fabian Porr (FC Unterföhring), Benjamin Held (Karriereende), Min Park (SVN München), Marzuk Shaban (SE Freising), Ratko Ristic (Eintracht Karlsfeld), Brandon Happi Monthé (BFC Dynamo Berlin), Nico Khatami, Naod Belachew (beide Ziel unbekannt).