Mission Wiederaufstieg: Zweitliga-Kapitän kommt von Hertha

Der VfL Wolfsburg hat den nächsten namhaften Neuzugang für die Mission Wiederaufstieg präsentiert. Fabian Reese wechselt von Hertha BSC zu den Grün-Weißen und erhält einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Beim Team von Cheftrainer Tobias Strobl wird der Offensivspieler künftig mit der Rückennummer 11 auflaufen.
Mit Reese gewinnt der VfL einen Spieler, der sich in den vergangenen Jahren zu den auffälligsten Offensivakteuren der 2. Bundesliga entwickelt hat. Sportdirektor Pirmin Schwegler bezeichnete den 28-Jährigen als absoluten Leistungsträger, der neben seinen offensiven Qualitäten vor allem durch Einsatzbereitschaft, Führungsstärke und Mentalität überzeuge.
Die Verpflichtung unterstreicht die Ambitionen der Wolfsburger, nach dem Bundesliga-Abstieg eine schlagkräftige Mannschaft für den direkten Wiederaufstieg zusammenzustellen.
Reese machte deutlich, dass ihm der Abschied aus Berlin nicht leichtgefallen sei. Ausschlaggebend für den Wechsel sei jedoch das große Vertrauen gewesen, das ihm die Verantwortlichen des VfL entgegengebracht hätten.
Neben den sportlichen Perspektiven hätten ihn insbesondere das professionelle Umfeld sowie die Werte des Vereins überzeugt. Schon nach den ersten Gesprächen habe er das Gefühl gehabt, in Wolfsburg den richtigen nächsten Schritt seiner Karriere gehen zu können.
Der gebürtige Kieler wurde im Nachwuchs von Holstein Kiel ausgebildet, ehe er bereits im B-Jugendalter zum FC Schalke 04 wechselte. Dort schaffte Reese den Sprung in den Profibereich und sammelte Einsätze in der Bundesliga sowie in der Europa League.
Nach Leihstationen beim Karlsruher SC und der SpVgg Greuther Fürth kehrte er 2020 zu Holstein Kiel zurück. Drei Jahre später folgte der Wechsel zu Hertha BSC, wo er schnell zu einer Identifikationsfigur wurde. In 91 Pflichtspielen für die Berliner erzielte Reese 35 Tore und bereitete weitere 31 Treffer vor. In der vergangenen Saison führte er Hertha zudem als Mannschaftskapitän aufs Feld und steuerte zehn Tore bei.
Mit Fabian Reese verstärkt der VfL Wolfsburg nach Fraser Hornby und weiteren Neuzugängen erneut gezielt seine Offensive. Der erfahrene Flügelspieler soll im neuen Team von Tobias Strobl eine zentrale Rolle übernehmen und den Wiederaufstieg in die Bundesliga mit seiner Qualität und Führungsstärke vorantreiben.