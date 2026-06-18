Mission Wiederaufstieg: Zweitliga-Kapitän kommt von Hertha Der VfL treibt seinen personellen Neustart weiter voran von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der VfL Wolfsburg hat den nächsten namhaften Neuzugang für die Mission Wiederaufstieg präsentiert. Fabian Reese wechselt von Hertha BSC zu den Grün-Weißen und erhält einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Beim Team von Cheftrainer Tobias Strobl wird der Offensivspieler künftig mit der Rückennummer 11 auflaufen.

Mit Reese gewinnt der VfL einen Spieler, der sich in den vergangenen Jahren zu den auffälligsten Offensivakteuren der 2. Bundesliga entwickelt hat. Sportdirektor Pirmin Schwegler bezeichnete den 28-Jährigen als absoluten Leistungsträger, der neben seinen offensiven Qualitäten vor allem durch Einsatzbereitschaft, Führungsstärke und Mentalität überzeuge. Die Verpflichtung unterstreicht die Ambitionen der Wolfsburger, nach dem Bundesliga-Abstieg eine schlagkräftige Mannschaft für den direkten Wiederaufstieg zusammenzustellen.

Bewusste Entscheidung für Wolfsburg Reese machte deutlich, dass ihm der Abschied aus Berlin nicht leichtgefallen sei. Ausschlaggebend für den Wechsel sei jedoch das große Vertrauen gewesen, das ihm die Verantwortlichen des VfL entgegengebracht hätten. Neben den sportlichen Perspektiven hätten ihn insbesondere das professionelle Umfeld sowie die Werte des Vereins überzeugt. Schon nach den ersten Gesprächen habe er das Gefühl gehabt, in Wolfsburg den richtigen nächsten Schritt seiner Karriere gehen zu können.