Mission Wiederaufstieg: SV Bayrischzell bleibt ungeschlagen – Neuanfang in Waakirchen

Nach dem Abstieg in die B-Klasse zeigt der SV Bayrischzell mit neuem Trainer und verjüngtem Kader eine beeindruckende Siegesserie. Auch die SG Waakirchen-Schaftlach hat sich neu aufgestellt.

Bayrischzell/Waakirchen – Nach dem Abstieg aus der A-Klasse im Sommer hatten die SG Waakirchen-Schaftlach und der SV Bayrischzell nun eine halbe Saison Zeit, sich neu zu sortieren. Zur Winterpause haben wir bei den Absteigern nachgefragt, wie es in der B-Klasse läuft. Während der SV Bayrischzell in Richtung Wiederaufstieg schielt, stellt sich die SG Waakirchen-Schaftlach neu auf.

Auf der Trainerposition gab es hingegen einen Wechsel. Nach dem Abstieg folgte die einvernehmliche Trennung von Übungsleiter Klaus Fahrner. „Fachlich ein Supertyp und eigentlich zu gut für die B-Klasse. Weil wir nicht die gewünschte Leistung auf den Platz gebracht haben, haben wir uns darauf geeinigt, die Zusammenarbeit zu beenden“, erklärt SG-Abteilungsleiter Sebastian Krüger. Seitdem betreut Franz Pflüger, der ab der Rückrunde Unterstützung bekommen wird, die beiden Mannschaften. Zur neuen Saison 2026/27 soll dann mit einem neuen Trainer ein Neuanfang gelingen.

Waakirchen tritt gleich mit zwei Teams in der B-Klasse an. Die zweite Mannschaft wurde aufgrund der geografischen Nähe in die reine Landkreisliga B-Klasse 4 eingeteilt, trägt jedoch als Tabellenschlusslicht die rote Laterne. Die Absteiger aus der A-Klasse spielen dagegen in der etwas unbeliebteren B-Klasse 3 und müssen längere Fahrtwege auf sich nehmen. Die Waakirchner Vereinsführung sieht diese auch als die stärkere Liga an. Obwohl beide Teams nun derselben Spielklasse zugehören, blieben die alten Strukturen erhalten.

Auch auf dem Rasen wurde die personelle Lage durch einige Abgänge angespannt. Die beiden Nachwuchshoffnungen Raphael Weidner und Anian Schurig verließen die SG nach dem Abstieg zum FC Real Kreuth in die Kreisklasse. „Dadurch ist kein Qualitätsverlust entstanden. Wir sind aber in der Breite etwas ausgedünnt“, sagt Krüger.

Der Wiederaufstieg bleibt das große Ziel. Trotz fünf Siegen in Serie und einer gewaltigen Offensivpower fehlen derzeit jedoch vier Punkte auf den einzigen Aufstiegsplatz. „Die vergangenen Wochen waren sehr positiv“, gibt sich der Abteilungsleiter optimistisch.

Bisher hatte die erste Mannschaft immer wieder mit demselben Muster zu kämpfen: Gegen vermeintlich schwächere Gegner passte man sich dem Niveau an und lieferte schlechte Spiele ab, während man gegen spielstärkere Teams bessere Leistungen an den Tag legte. „Einige Unentschieden wären zu Beginn der Saison durchaus vermeidbar gewesen“, berichtet Krüger. Die Stimmung innerhalb des Vereins sei positiv, und die Ergebnisse entsprechend solide: Zur Winterpause steht die SG mit 23 Punkten auf Rang vier der Tabelle.

Mit nur acht Punkten aus 26 Spielen und 115 Gegentoren stieg der SV Bayrischzell in der Vorsaison sang- und klanglos in die B-Klasse ab. Besonders bitter, da man sich als Kreisklassenabsteiger in dieser Spielzeit mehr erhofft hatte. Einige Verletzungen, Wechsel und Ruhestände führten jedoch dazu, dass der SV Bayrischzell auch in der A-Klasse chancenlos unterging und daher einen Doppelabstieg hinnehmen musste.

Nachdem Gerry Wimmer den Trainerstuhl bereits früh in der abgelaufenen Saison geräumt hatte, trainierte sich die Mannschaft anfangs nahezu im Alleingang. Somit stand die Vereinsführung unter Druck, einen neuen Mann zu holen, der mit dem jungen Kader einen Neuanfang schaffen kann. Mit Anian Pritzl, einem ehemaligen Spieler, der erst vor Kurzem seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hatte, wurden die Verantwortlichen fündig und liegen damit bisher goldrichtig. „Der passt super ins Team. Ihn kennt jeder, und einige haben noch mit ihm zusammengespielt“, schwärmt SV-Sprecher Martin Simmerl. „Er hat von Anfang an brutal viel Spaß und Motivation mitgebracht.“

Auch im Kader hat sich die miserable Personalsituation aus dem Vorjahr entspannt. Da der komplette A-Jugend-Kader in die erste Mannschaft übertrat, steht auf dem Papier mittlerweile ein solider 18-Mann-Kader. Das Verletzungspech, das in den Vorjahren ein großes Problem darstellte, blieb bisher weitgehend aus. „Dadurch haben wir eigentlich einen vollen Kader. Und selbst wenn mal wer krank ist, haben wir immer noch eine gute Elf auf dem Platz“, erklärt Simmerl. Zudem habe man gute Altersstrukturen und Hierarchien aus verschiedenen Generationen im Kader. „Da haben wir momentan einen guten Mix.“

Das positive Zusammenspiel für diesen Neuanfang macht sich in Bayrischzell auch auf dem Platz bemerkbar. Der SV ist in der aktuellen Spielzeit noch ungeschlagen und fuhr in dieser Saison bereits eine Siegesserie von acht Spielen in Folge ein.

Da mit dem TSV Weyarn II im vergangenen Jahr der Tabellenvierte der B-Klasse aufgestiegen ist, steckt der SV trotz bestechender Form hinter dem Meister der Vorsaison, dem TuS Holzkirchen III, fest. Das Saisonziel, unter die besten fünf zu kommen, haben die Bayrischzeller bisher erreicht. „Das bleibt auch weiterhin unser Hauptziel, und es schaut momentan gut aus.“

Da die dritte Holzkirchner Mannschaft bereits im vergangenen Jahr einen Aufstieg abgelehnt hatte, könnte für den SV auch ein zweiter Rang reichen, um im nächsten Jahr wieder in der A-Klasse angreifen zu dürfen. „Der Weg zur Meisterschaft ist noch sehr weit, und eine Aufstiegsdiskussion wäre mehr als verfrüht“, teilt der TuS Holzkirchen dazu mit. Sollte die aktuelle Tabelle auch die Endtabelle sein, würde man sich in Holzkirchen mit allen Beteiligten Gedanken machen.