Mission Wiederaufstieg: Grün-Weiß Mühleip will zurück in die B-Liga

Der SV Grün-Weiß Mühleip hat ein bitteres Jahr in der Kreisliga B3 Sieg hinter sich und muss nach nur einer Spielzeit den Gang in die C-Liga antreten. Trotz der 20 Niederlagen der Vorsaison herrscht im Verein eine ruhige Sommerpause – mit einem fast komplett zusammengebliebenen Kader und geballter Rückkehrer-Power soll das korrigiert werden.
Mit einer mageren Ausbeute von 18 Punkten und dem vorletzten Tabellenplatz ging es für die Grün-Weißen postwendend wieder eine Etage tiefer. Dennoch gibt es an der Seitenlinie keine Veränderung: Trainer Pasquale Cornicolario, der die Mannschaft erst in der Winterpause übernommen hatte, bleibt fest im Sattel.
Geschäftsführer Christian Stiel blickt trotz des sportlichen Abschneidens positiv auf das Gefüge: „Wir sind leider relativ deutlich als Aufsteiger wieder aus der B-Klasse abgestiegen. Erfreulich war und ist, dass die Moral stimmt. Die Mannschaft bleibt bis auf zwei Spieler zusammen und ist gewillt, in der kommenden Saison um den Wiederaufstieg mitzuspielen.“ Die Vorbereitung auf dem Rasen läuft bereits, und das Trainerteam sorgt laut Stiel dafür, dass beim Aufgalopp keine Langeweile aufkommt, um das Fundament für die neue Spielzeit zu legen.
Während die jungen Akteure in der B-Klasse wertvolles Lehrgeld bezahlten, das nun in der neuen Umgebung genutzt werden soll, sticht eine Personalie im Kader der Mühleiper besonders heraus. In der Defensivzentrale räumt nach wie vor ein echter Dauerbrenner auf, der aus dem Vereinsleben nicht wegzudenken ist. Stiel spart nicht mit Lob für den Abwehrchef: „Hervorheben möchte ich unseren Routinier Christian Meißner, der sich auch mit 39 Jahren nicht zu schade ist, weiterhin den Verein und die Mannschaft als Stamm-Innenverteidiger zu unterstützen. Solange er fit ist und so herausragend spielt, wie in den vergangenen 20 Jahren für uns, darf er sowieso nicht aufhören.“
Auf dem Transfermarkt war die sportliche Leitung umtriebig und vermeldet gleich fünf Neuzugänge, die fast alle eine Mühleiper Vergangenheit vorweisen können. Für die defensive Außenbahn kehrt Hesam Holzkamp nach einem einjährigen Gastspiel beim SV Buchholz zurück. Vom SV 09 Eitorf stößt der treffsichere Offensivakteur Florian Ritgen dazu, der dem Verein bereits seit einigen Jahren als Jugendcoach verbunden ist. Besonders viel Perspektive bringt der 18-jährige Innenverteidiger Finn Adolph mit, der aus der Uckerather Jugend zu seinem Heimatverein zurückkehrt.
Ebenfalls vom SV Buchholz wechselt Angreifer Patrik Faber zurück zu den Grün-Weißen, der in der Fußballszene als „bunter Hund“ bekannt ist und für Torgefahr sorgen soll. Komplettiert wird das Quintett durch Allrounder Mehmet „Memo“ Tok, der von Genclerbirligi Eitorf kommt und flexibel einsetzbar ist.
Demgegenüber stehen zwei schmerzhafte Abgänge durch Laufbahnenden: Timo Dammig beendet seine Karriere nach einem Jahr auf der Außenbahn, und Mittelfeldlenker Markus Thienel verabschiedet sich nach über zehn Jahren Vereinstreue in die Alten Herren.
Für das kommende Spieljahr nimmt der Absteiger die Favoritenrolle an, schaut aber auch auf starke Konkurrenz in der Region. Die Zielsetzung an den Vorstandstischen ist klar: „Das Ziel von Verein und Trainerteam ist der Wiederaufstieg. Wenn wir am Ende eine starke Runde gespielt haben, es aber knapp nicht gereicht hat, wird der Verein aber daran bestimmt nicht kaputtgehen.“
Bei der Frage nach den heißesten Konkurrenten um das Championat hat Stiel ein Quartett auf dem Zettel: „Neben uns wird bestimmt der SV 09 Eitorf ein gehöriges Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Auch Germania Windeck, Happerschoss oder unter Umständen Genclerbirligi Eitorf werden bestimmt wieder im oberen Drittel mitspielen.“