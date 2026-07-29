Mission Wiederaufstieg: Grün-Weiß Mühleip will zurück in die B-Liga Mit Rückkehrern soll der Abstieg schnell vergessen gemacht werden von red · Heute, 10:39 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rudi Thomas

Der SV Grün-Weiß Mühleip hat ein bitteres Jahr in der Kreisliga B3 Sieg hinter sich und muss nach nur einer Spielzeit den Gang in die C-Liga antreten. Trotz der 20 Niederlagen der Vorsaison herrscht im Verein eine ruhige Sommerpause – mit einem fast komplett zusammengebliebenen Kader und geballter Rückkehrer-Power soll das korrigiert werden.

Moral intakt trotz Abstieg Mit einer mageren Ausbeute von 18 Punkten und dem vorletzten Tabellenplatz ging es für die Grün-Weißen postwendend wieder eine Etage tiefer. Dennoch gibt es an der Seitenlinie keine Veränderung: Trainer Pasquale Cornicolario, der die Mannschaft erst in der Winterpause übernommen hatte, bleibt fest im Sattel. Geschäftsführer Christian Stiel blickt trotz des sportlichen Abschneidens positiv auf das Gefüge: „Wir sind leider relativ deutlich als Aufsteiger wieder aus der B-Klasse abgestiegen. Erfreulich war und ist, dass die Moral stimmt. Die Mannschaft bleibt bis auf zwei Spieler zusammen und ist gewillt, in der kommenden Saison um den Wiederaufstieg mitzuspielen.“ Die Vorbereitung auf dem Rasen läuft bereits, und das Trainerteam sorgt laut Stiel dafür, dass beim Aufgalopp keine Langeweile aufkommt, um das Fundament für die neue Spielzeit zu legen.

Ein ewiger Routinier Während die jungen Akteure in der B-Klasse wertvolles Lehrgeld bezahlten, das nun in der neuen Umgebung genutzt werden soll, sticht eine Personalie im Kader der Mühleiper besonders heraus. In der Defensivzentrale räumt nach wie vor ein echter Dauerbrenner auf, der aus dem Vereinsleben nicht wegzudenken ist. Stiel spart nicht mit Lob für den Abwehrchef: „Hervorheben möchte ich unseren Routinier Christian Meißner, der sich auch mit 39 Jahren nicht zu schade ist, weiterhin den Verein und die Mannschaft als Stamm-Innenverteidiger zu unterstützen. Solange er fit ist und so herausragend spielt, wie in den vergangenen 20 Jahren für uns, darf er sowieso nicht aufhören.“ Rückkehrer für die Mission Wiederaufstieg Auf dem Transfermarkt war die sportliche Leitung umtriebig und vermeldet gleich fünf Neuzugänge, die fast alle eine Mühleiper Vergangenheit vorweisen können. Für die defensive Außenbahn kehrt Hesam Holzkamp nach einem einjährigen Gastspiel beim SV Buchholz zurück. Vom SV 09 Eitorf stößt der treffsichere Offensivakteur Florian Ritgen dazu, der dem Verein bereits seit einigen Jahren als Jugendcoach verbunden ist. Besonders viel Perspektive bringt der 18-jährige Innenverteidiger Finn Adolph mit, der aus der Uckerather Jugend zu seinem Heimatverein zurückkehrt.