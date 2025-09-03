Mission Tabellenführung geglückt: 1860 II besiegt Schalding

Die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar hat nach der 5:0-Demonstration gegen Türkgücü viel Rückenwind und möchte heute den Kirchanschöringern Platz eins in der Tabelle wegschnappen. Der SV Schalding hat da etwas dagegen. Die Mannen von Stefan Köck verloren vergangenen Freitag mit 2:3 in Heimstetten – Schalding befindet sich aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz und möchte dringend nach oben klettern. Die jungen Löwen werden Ihnen wohl alles abverlangen. Wir berichten live im Ticker: