Beim letzten Aufeinandertreffen gab es ein 1:1-Unentchieden. Für die U23 der Sechzger zählen im Meisterkampf nur drei Punkte. – Foto: Mike Sigl
Mission Tabellenführung geglückt: 1860 II besiegt Schalding
Der TSV 1860 München II empfängt heute den SV Schalding-Heining um 19 Uhr am Trainingsgelände der Sechzger.
Die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar hat nach der 5:0-Demonstration gegen Türkgücü viel Rückenwind und möchte heute den Kirchanschöringern Platz eins in der Tabelle wegschnappen. Der SV Schalding hat da etwas dagegen. Die Mannen von Stefan Köck verloren vergangenen Freitag mit 2:3 in Heimstetten – Schalding befindet sich aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz und möchte dringend nach oben klettern. Die jungen Löwen werden Ihnen wohl alles abverlangen. Wir berichten live im Ticker: