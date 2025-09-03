 2025-09-03T11:53:45.970Z

Allgemeines
Beim letzten Aufeinandertreffen gab es ein 1:1-Unentchieden. Für die U23 der Sechzger zählen im Meisterkampf nur drei Punkte.
Beim letzten Aufeinandertreffen gab es ein 1:1-Unentchieden. Für die U23 der Sechzger zählen im Meisterkampf nur drei Punkte. – Foto: Mike Sigl
ZF BKK

Mission Tabellenführung geglückt: 1860 II besiegt Schalding

Heute um 19 Uhr in Giesing

Verlinkte Inhalte

Bayernliga Süd
Schalding
TSV 1860 II

Der TSV 1860 München II empfängt heute den SV Schalding-Heining um 19 Uhr am Trainingsgelände der Sechzger.

Die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar hat nach der 5:0-Demonstration gegen Türkgücü viel Rückenwind und möchte heute den Kirchanschöringern Platz eins in der Tabelle wegschnappen. Der SV Schalding hat da etwas dagegen. Die Mannen von Stefan Köck verloren vergangenen Freitag mit 2:3 in Heimstetten – Schalding befindet sich aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz und möchte dringend nach oben klettern. Die jungen Löwen werden Ihnen wohl alles abverlangen. Wir berichten live im Ticker:

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
2
0
Abpfiff

Aufrufe: 03.9.2025, 18:30 Uhr
Marcel HuseAutor