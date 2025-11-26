Mission Rettungspunkte: 08 vor Härtetest

Am 16. Spieltag der Bezirksliga Westfalen Staffel 10 empfängt SW Wattenscheid 08 den FC Castrop-Rauxel. Die Gastgeber sind nach dem Abstieg aus der Landesliga noch weit von ihren eigenen Ansprüchen entfernt. Mit nur 13 Punkten aus 14 Spielen steht Wattenscheid auf Platz 14 und damit auf einem direktem Abstiegsrang. Offensiv sind 22 Tore durchaus solide, doch 31 Gegentreffer zeigen klar, wo das eigentliche Problem liegt.

Dass die Mannschaft trotzdem für Überraschungen gut ist, bewies zuletzt der 3:1-Erfolg gegen Tabellenführer SV Westrich. Absolut kurios und gleichzeitig ein Warnsignal an jeden Gegner: Wattenscheid ist unberechenbar und braucht dringend Punkte im Abstiegskampf.

Der FC Castrop-Rauxel reist mit viel Selbstvertrauen an. Das jüngste 4:1 beim Tabellendritten TuS Heven war ein starkes Ausrufezeichen. Castrop steht auf Platz 4 und mischt oben mit, auch wenn der Aufstieg aufgrund von 12 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Westrich vorerst weit entfernt scheint. Hoffnungsträger ist einmal mehr Yassin Bouchantiya, der vielen Scorern der Schlüsselspieler zum Erfolg ist.