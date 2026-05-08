MISSION PLATZ 2 VERTEIDIGEN! UNSERE MANNSCHAFT REIST NACH OESTERWEG ⚔️

– Foto: Peter Schildmann

Die Vorzeichen vor dieser Auswärtspartie versprechen ein packendes Duell unter der Leitung von Schiedsrichter Kenan Düger.

Nach einer intensiven Trainingswoche steht für unsere Mannschaft am kommenden Sonntag die nächste wichtige Aufgabe auf dem Programm. Im Rahmen des 27. Spieltags der Kreisliga B (Staffel 2) gastiert das Team von der Königsbrücke im Altkreis Halle bei der Reserve der SG Oesterweg.

Der Ist-Zustand: Mit 47 Punkten aus 24 Spielen thronen unsere Jungs aktuell stolz auf dem 2. Tabellenplatz.

Ein Blick auf die aktuelle Tabelle zeigt, wie wichtig jeder einzelne Punkt im Saisonendspurt ist:

Der Druck von hinten: Die Konkurrenz schläft nicht! Der TuS Langenheide (43 Punkte) und der TuS Quelle II (42 Punkte) lauern mit jeweils zwei absolvierten Partien weniger im direkten Rückspiegel.

Der Gegner: Die SG Oesterweg II belegt derzeit mit 36 Punkten einen soliden 6. Tabellenplatz. Die Gastgeber haben im bisherigen Saisonverlauf bewiesen, dass sie eine extrem unangenehme, torgefährliche Mannschaft sind (65 erzielte Treffer).

Um den begehrten zweiten Platz mit Zähnen und Klauen zu verteidigen, zählt für unsere Eintracht am Sonntag nur ein Dreier!

DER RÜCKBLICK: EIN SPEKTAKEL IM HINSPIEL ⚽🔥

Dass uns am Sonntag kein Spaziergang erwartet, hat bereits das wilde Hinspiel an der Königsbrücke gezeigt. In einer packenden und torreichen Partie behielten unsere Jungs am Ende verdient mit 4:2 die Oberhand.

Genau an diese Offensivpower und die mannschaftliche Geschlossenheit aus dem Hinspiel wollen wir am Sonntag anknüpfen. Defensiv stabil stehen und vorne eiskalt die Nadelstiche setzen – das ist die Devise für das Rückspiel auf fremdem Geläuf!

DIE ECKDATEN ZUM SPIEL 📅📍

Unterstützt unsere Zweite beim Kampf um die drei Punkte! Packt die Schals ein und kommt mit nach Versmold:

Anstoß: Sonntag, 10.05.2026 um 13:00 Uhr

Spielort: Kunstrasenplatz, Hesselsportanlage, Jahnstr. 9, 33775 Versmold

Schiedsrichter: Kenan Düger

Auf geht's, Eintracht! Gemeinsam holen wir uns die drei Punkte!🔴⚪