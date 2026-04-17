Mission Meisterschaft trifft Abstiegskampf: Derbyzeit in Chemnitz

Die Gastgeber aus Rabenstein befinden sich nach dem jüngsten 3:1-Auswärtssieg beim VfL Pirna-Copitz in einer hervorragenden Ausgangsposition. Mit 50 Punkten liegt die Mannschaft von Trainer Ringo Delling punktgleich mit dem Spitzenreiter SG Dynamo Dresden II auf dem zweiten Tabellenplatz. Nur das Torverhältnis trennt die Handwerker derzeit vom Platz an der Sonne. Delling weiß um die besondere Atmosphäre solcher Begegnungen: „Stadtderbys sind natürlich immer energiegeladen und von besonderer Bedeutung. Da spielt die Tabelle auch weniger eine Rolle“, betont der Coach im Vorfeld. Die Zielstellung ist dennoch unmissverständlich: „Dass wir die drei Punkte im Sportpark behalten wollen, ist doch klar.“

Auf der anderen Seite steht der VfB Fortuna Chemnitz unter massivem Druck. Mit lediglich zwölf Punkten belegt das Team von Trainer Rocco Dittrich den 15. Tabellenplatz und steckt tief im Abstiegskampf. Immerhin gelang am vergangenen Spieltag ein Achtungserfolg, als man dem Tabellenachten SC Borea Dresden durch einen späten Treffer von Tom Hengst ein 1:1-Remis abtrotzte. Dittrich gibt sich vor dem Derby kämpferisch: „Endlich mal wieder Derbytime, wir freuen uns drauf und sind heiß. Handwerk ist ein Top-Team, aber das ist uns egal – wir wollen und brauchen Punkte für den Klassenerhalt.“

Bereits das Hinspiel im vergangenen Herbst war eine ereignisreiche Angelegenheit, die Rabenstein mit 4:2 für sich entscheiden konnte. Damals drehten Lukas Schirrmeister, Ruben Neubauer, Louis Meyer und Paul-Luis Eckhardt einen frühen Rückstand noch vor der Pause in eine deutliche Führung. Es war ein Spiel, das die Offensivkraft der Rabensteiner eindrucksvoll unter Beweis stellte, die mit insgesamt 55 Saisontoren zu den gefährlichsten der Liga gehört.