Mission Meisterschaft: AKM Köln setzt auf Disziplin und klare Struktur SV stellt Plan für die kommende Saison vor von Benedikt Hitze · Heute, 11:22 Uhr · 0 Leser

Der SV AKM Köln hat ambitionierte Ziele für die neue Saison

Aufbruchstimmung beim SV AKM Köln: Nach einer lehrreichen Premierensaison nimmt das Trainerteam um Chefcoach Öztürk Sagol die nächste Entwicklungsstufe ins Visier. Zur Spielzeit 2025/26 hatten die Verantwortlichen die Mannschaft in einer unruhigen Phase übernommen, in der es zunächst galt, grundlegende Strukturen aufzubauen und feste Abläufe zu etablieren. Obwohl das ehrgeizige Ziel des direkten Aufstiegs im ersten Jahr noch verpasst wurde, blickt man im Verein auf ein wichtiges Fundament zurück. Die gemeinsame Arbeit hat das Vertrauen gestärkt – und genau diese Basis soll nun in der anstehenden Saison 2026/27 den ganz großen Wurf ermöglichen.

Vertrauen als Schlüssel zur Entwicklung Cheftrainer Öztürk Sagol, selbst Familienvater von drei Kindern, lebt Verantwortung, Disziplin und ein striktes Zeitmanagement tagtäglich vor. Für seine Trainertätigkeit fordert er ein klares Credo ohne Ausreden und setzt den Fokus voll auf den Fortschritt. Dabei ist ihm bewusst, dass sich die Anforderungen an der Seitenlinie im modernen Amateurfußball massiv verändert haben: „Früher war es oft einfacher, mit Spielern zu arbeiten, weil die Bereitschaft für Training, Einsatz und Weiterentwicklung stärker vorhanden war. Heute ist die größte Herausforderung, Spieler zu motivieren, Vertrauen aufzubauen und sie langfristig für den Sport zu begeistern. Besonders ist eine gute Beziehung zwischen Trainer und Spieler entscheidend. Nur mit Vertrauen, Respekt und Kommunikation kann man Spieler weiterentwickeln.“ Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bricht Sagol mit klassischen Mustern und installiert ein innovatives Drei-Säulen-Konzept im Trainerstab. Die Aufgaben sind klar verteilt: Ein spezieller Motivationstrainer stärkt die Akteure mental und fördert die positive Einstellung. Parallel dazu kümmert sich ein Team- und Zusammenhaltstrainer um die Mannschaftskultur und den gegenseitigen Respekt, während ein Spielpraxis- und Entwicklungstrainer gezielt an der Technik, der Taktik und der individuellen Verbesserung jedes einzelnen Spielers feilt. Basis für alles bleibt jedoch die unnachgiebige Teamdisziplin, bei der Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und die absolute Einsatzbereitschaft nicht verhandelbar sind.

Keine Kompromisse bei der Teamdisziplin Damit dieses System reibungslos ineinandergreifen kann, fordert Sagol von jedem Akteur eine tadellose Einstellung abseits und auf dem grünen Rasen. Kompromisse gibt es bei den Grundwerten des Teams unter Sagol nicht: „Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft sind für mich die Basis. Jeder Spieler und Trainer zählt – wir arbeiten fürei nander und ziehen gemeinsam an einem Strang. Probleme werden offen angesprochen und gemeinsam gelöst. Ich erwarte Ehrlichkeit, Lernbereitschaft, Verantwortung und den Willen, sich ständig weiterzuentwickeln.“ Das übergeordnete Ziel ist es dabei, ein starkes, verlässliches Team aufzubauen und die Spieler nicht nur sportlich zu verbessern, sondern sie auch in ihrer persönlichen Entwicklung zu begleiten. In der Kabine des SV AKM Köln soll eine Umgebung geschaffen werden, in der Leistung, Respekt und Zusammenhalt untrennbar zusammengehören. Klares Ziel für die Saison Dass dieser ganzheitliche Ansatz im gesamten Verein getragen wird, unterstreicht die Philosophie der Klubführung. Der SV AKM Köln will nachhaltig wachsen, statt auf kurzfristige Effekte zu setzen. Sagol bringt die langfristige Vision des Klubs auf den Punkt: „Wir wollen nicht nur Fußballer ausbilden, sondern Menschen entwickeln, die Verantwortung übernehmen, füreinander einstehen und gemeinsam wachsen. Die vergangene Saison war unser Fundament – die kommende Saison ist der Moment, in dem wir zeigen, wofür wir gearbeitet haben.“ Nachdem die Grundlagen im ersten Jahr erfolgreich gelegt wurden, gibt es für die Spielzeit 2026/27 vereinsintern keine zwei Meinungen mehr über die sportliche Marschroute: Der Anspruch ist eindeutig die Meisterschaft. Dieses klare Signal sorgt auch in der Führungsetage für große Zufriedenheit.