Mission Mach startet

Nach 18 Spielen steht der FC Naurod II auf dem 13. Tabellenplatz. In der Konsequenz bedeutete dies einen Trainerwechsel im Winter. Aus Almir Calakovic wurde Daniel Mach. Seine Mission für den Rest der Rückrunde ist klar: das Team raus aus der Gefahrenzone manövrieren. Los geht’s am Sonntag gegen den direkten Konkurrenten SV Schierstein 13.
Für den FC Naurod II verlief die Saison bisher alles andere als optimal. Wie gewöhnlich als eine der Top-Mannschaften im letzten Sommer gestartet, hat man bisweilen wenig bis gar nichts mit einer Top-Mannschaft gemein. Defensive Instabilität führte zu bereits elf Saisonniederlagen. Mit Daniel Mach soll nun die Trendwende her – am besten schon am Sonntag gegen die punktgleichen Schiersteiner (beide 19 Punkte). Eine spezielle Bedeutung möchte der neue Coach dem ersten Punktspiel 2026 jedoch nicht beimessen: „Betrachtet man die Tabelle, ist es objektiv vielleicht ein besonderes Spiel. Doch grundsätzlich ist es unser Anspruch, immer das Beste zu geben und zu gewinnen – unabhängig davon, wie die Tabellenkonstellation ist. Wichtig wird sein, dass die Jungs mit Spaß an die Sache gehen und versuchen, unsere Idee auf den Platz zu bringen.“
FCN-Chef glaubt an Trendwende
Bei der Frage nach dem „Wie“ appelliert Mach an die Einstellung jedes Einzelnen. „Die Jungs haben in den letzten Wochen natürlich viel Neues an die Hand bekommen. Nicht alles konnten wir ausgiebig testen, da wir witterungsbedingt nur ein Testspiel hatten. Doch am Ende des Tages zählen im Fußball die Mentalität und die Bereitschaft. Und genau die sehe ich bei meinen Jungs.“ Auch FCN-Chef Helge Dörr blickt der restlichen Rückrunde optimistisch entgegen. Durch den Trainerwechsel sei eine Aufbruchstimmung entstanden und die Trainingsbeteiligung habe wieder zugenommen. „Das alles lässt mich positiv auf die Restrunde blicken. Ich bin guter Dinge, dass wir uns zügig von den Abstiegsplätzen entfernen werden“, betont Dörr.
Mach: „Zeit bis Sommer voll auskosten“
Für den 35-jährigen Daniel Mach ist das Engagement in Naurod etwas Großartiges. Seit 27 Jahren ist er Mitglied beim FCN, hat unzählige Spiele für die Blau-Orangenen bestritten – auf roter Asche sowie auf Kunstrasen. Nach seinem Abschied im Sommer 2020 haben die Wenigsten mit einem sportlichen Wiedersehen gerechnet; auch er selbst nicht. „Es ist etwas Besonderes, nach sechs Jahren wieder als Trainer des FC Naurod aktiv zu sein. Hier bin ich groß geworden, habe das erste Mal gegen den Ball getreten. Ich freue mich riesig, wieder näher dran und ein Teil dieser besonderen FCN-Gemeinschaft zu sein. Alle versuchen zu unterstützen und den Verein voranzubringen. Hier tummeln sich viele Menschen, mit denen ich gerne Zeit verbringe, und diese werde ich bis zum Sommer voll auskosten.“