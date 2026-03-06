Mission Mach startet

Nach 18 Spielen steht der FC Naurod II auf dem 13. Tabellenplatz. In der Konsequenz bedeutete dies einen Trainerwechsel im Winter. Aus Almir Calakovic wurde Daniel Mach. Seine Mission für den Rest der Rückrunde ist klar: das Team raus aus der Gefahrenzone manövrieren. Los geht’s am Sonntag gegen den direkten Konkurrenten SV Schierstein 13.

Für den FC Naurod II verlief die Saison bisher alles andere als optimal. Wie gewöhnlich als eine der Top-Mannschaften im letzten Sommer gestartet, hat man bisweilen wenig bis gar nichts mit einer Top-Mannschaft gemein. Defensive Instabilität führte zu bereits elf Saisonniederlagen. Mit Daniel Mach soll nun die Trendwende her – am besten schon am Sonntag gegen die punktgleichen Schiersteiner (beide 19 Punkte). Eine spezielle Bedeutung möchte der neue Coach dem ersten Punktspiel 2026 jedoch nicht beimessen: „Betrachtet man die Tabelle, ist es objektiv vielleicht ein besonderes Spiel. Doch grundsätzlich ist es unser Anspruch, immer das Beste zu geben und zu gewinnen – unabhängig davon, wie die Tabellenkonstellation ist. Wichtig wird sein, dass die Jungs mit Spaß an die Sache gehen und versuchen, unsere Idee auf den Platz zu bringen.“