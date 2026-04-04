Mission Klassenerhalt zum Abschied: Tollih und Flemm sagen „Tschüss“ Nach zwei Aufstiegen in vier Jahren legt das Gespann bei der Reserve eine Pause ein. von red · 04.04.2026, 13:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bergisch Gladbach 09

Während die erste Mannschaft des SV Bergisch Gladbach 09 als souveräner Tabellenführer der Mittelrheinliga lautstark an das Tor zur Regionalliga klopft, herrscht bei der Zweitvertretung Klarheit über die sportliche Zukunft. Das Trainerduo Abi Tollih (44) und Thorsten Flemm (47) wird den Verein zum 30. Juni auf eigenen Wunsch verlassen. Bevor sich die Wege trennen, wartet jedoch noch eine Aufgabe: der Verbleib in der Kreisliga B.

Von der D-Liga bis in das Unterhaus des Kreises Es ist das Ende einer Erfolgsgeschichte, die im Sommer 2022 ihren Lauf nahm. Als Tollih und Flemm das Ruder bei der 09-Reserve übernahmen, befand sich mitten im Neuaufbau des Teams, nachdem man seit 2018 keine Zweitvertretung mehr stellte. Mit zwei Aufstiegen innerhalb von vier Jahren führten sie das Team bis in die Kreisliga B. Besonders in Erinnerung bleiben wird die vergangene Spielzeit, in der die Mannschaft ohne eine einzige Niederlage durch die Liga marschierte. Nach dieser intensiven Zeit baten die beiden nun um eine Pause, wie der Verein in einer offiziellen Mitteilung bestätigte.

Hartleib: „Jederzeit herzlich willkommen“ Sportvorstand Stefan Hartleib bedauert den Entschluss, zollt der geleisteten Arbeit aber großen Respekt: „Wir danken den beiden für ihre geleistete Arbeit und wünschen ihnen für ihren persönlichen und sportlichen Weg alles Gute. Sie sind beim SV 09 jederzeit herzlich willkommen. Aktuell befinden wir uns bereits in Gesprächen mit möglichen Nachfolgern und möchten die Entwicklung der zweiten Mannschaft kontinuierlich vorantreiben.“ Finale im Tabellenkeller Trotz der Abschiedsmeldung bleibt keine Zeit für Nostalgie, denn die aktuelle Tabellenlage ist prekär. Die Zweite belegt derzeit mit 20 Punkten den 15. Tabellenplatz – den ersten direkten Abstiegsrang. Die Konkurrenz ist jedoch in Sichtweite, und das rettende Ufer liegt buchstäblich direkt vor der Haustür.