Mission Klassenerhalt: TSG Balingen startet beim FC 08 Homburg neu

Es ist endlich so weit: Der Ball rollt wieder in der Regionalliga Südwest. Für die TSG Balingen markiert der kommende Samstag den Beginn einer entscheidenden Phase. Um 14 Uhr gastiert der Aufsteiger beim FC 08 Homburg. Es ist das erste Punktspiel nach der Winterpause, und die Emotionen im Lager der Balinger sind unmittelbar greifbar.

Co-Trainer Daniel Güney bringt die Stimmung auf den Punkt: „Wir freuen uns, dass es wieder losgeht.“ Nach der langen Zeit ohne Wettbewerbscharakter brennt das Team darauf, sich auf großer Bühne zu beweisen. Die Tabellensituation ist jedoch prekär. Mit 16 Punkten rangiert die TSG derzeit auf dem 16. Tabellenplatz, punktgleich mit Bayern Alzenau. Umso wichtiger ist ein positiver Start in das neue Fußballjahr 2026.

Selbstvertrauen aus einer intensiven Vorbereitung

Die Wochen der Vorbereitung waren geprägt von harter Arbeit und emotionalen Höhen und Tiefen. Die sportliche Leitung blickt dennoch positiv auf diese Zeit zurück. „Wir hatten eine in Summe gute Vorbereitung, haben uns über sehr gute Testspiele auch viel Vertrauen und Selbstvertrauen geholt“, erklärt Daniel Güney. Das Team hat intensiv an den taktischen Feinheiten gefeilt, um gegen die etablierten Kräfte der Liga bestehen zu können.

Dass die letzten beiden Vergleiche nicht nach Plan verliefen, trübt die Stimmung nur bedingt. Besonders die Generalprobe gegen den FV Illertissen aus der Regionalliga Bayern schmerzte, als man mit 0:4 unterging. Die Tore für die Gäste erzielten Yannick Glessing (15.), Max Zeller (30.), Denis Milic (60.) und Robin Muth (70.). Doch Güney warnt davor, diese Ergebnisse überzubewerten: „Wir mussten jetzt zwar in den letzten zwei Spielen etwas vom Ergebnis her die Dämpfer einfahren, aber das ist jetzt nicht so hoch zu bewerten, so wie es in der Vorbereitung eben ist.“

Alles investieren für die große Chance

Der Fokus der TSG Balingen liegt voll und ganz auf dem großen Ziel: dem Klassenerhalt. Trotz der schwierigen Ausgangslage ist der Glaube an die Rettung ungebrochen. Die mannschaftliche Geschlossenheit soll dabei der Schlüssel zum Erfolg sein. „Nichtsdestotrotz waren die Leistungen wirklich zufriedenstellend. Die Jungs ziehen mit, um einfach diese Chance, die wir haben, den Klassenerhalt zu schaffen, alles dafür zu investieren und alles zu tun, an dieser Chance auch zu arbeiten“, beschreibt Daniel Güney die Mentalität innerhalb des Kaders.

Die schwere Hürde beim Tabellensechsten

Der Gegner am Samstag ist jedoch ein echtes Schwergewicht der Liga. Der FC 08 Homburg steht mit 32 Punkten stabil auf dem sechsten Tabellenplatz und hat in der laufenden Spielzeit bereits bewiesen, wie gefährlich er sein kann. In Schlagdistanz zu Teams wie dem FSV Frankfurt oder dem SV Sandhausen agieren die Homburger mit viel Erfahrung. Daniel Güney zeigt Respekt vor der kommenden Aufgabe: „Da freuen wir uns jetzt auf den Rückrundenstart bei einer guten Mannschaft aus Homburg und wollen, was geht, dort mitnehmen.“ Für die Balinger geht es darum, mutig aufzutreten und die Räume eng zu machen, um den spielstarken Gastgebern den Spaß am Spiel zu nehmen.

Erinnerungen an das schmerzhafte Hinspiel

Die Erinnerungen an das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison sind aus Balinger Sicht noch immer mit Schmerz verbunden. Vor 783 Zuschauern unterlag man im Hinspiel deutlich mit 1:4. Damals brachte Markus Mendler (37.) die Gäste in Führung, bevor Amar Suljic mit einem Doppelschlag (53., 56.) für klare Verhältnisse sorgte. Zwar keimte nach dem Treffer von Amney Moutassime (68.) zum 1:3 kurz Hoffnung auf, doch Frederik Schumann (85.) setzte den Schlusspunkt.

Die Hoffnung auf den Überraschungscoup

Am Samstag werden die Karten neu gemischt. Die TSG Balingen tritt an, um die Fehler des Hinspiels vergessen zu machen und die bittere 0:4-Generalprobe aus den Kleidern zu schütteln. Während Teams wie der SGV Freiberg oder die SG Sonnenhof Großaspach an der Spitze der Tabelle einsam ihre Kreise ziehen, geht es für Balingen in jedem Spiel um die Existenz in der Regionalliga. Ein Punktgewinn in Homburg wäre ein wichtiges Signal an die Konkurrenz. Die TSG will zeigen, dass sie bereit ist, den Kampf anzunehmen.