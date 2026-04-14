Mission Klassenerhalt: Tom Hagemann kehrt zum Güstrower SC 09 zurück

An der Spitze dieses Umbruchs steht ein Mann, der den Verein wie kaum ein Zweiter kennt. Tom Hagemann übernimmt das Amt des Trainers beim Güstrower SC 09. Mit ihm kehrt ein echtes Güstrower Gesicht zurück, das eine tiefe Verbundenheit zum Klub mitbringt. Insgesamt 15 Jahre lang war Hagemann beim VfL und dem GSC als aktiver Fußballer auf dem Platz. Diese langjährige Treue und die enge Verbindung zu den Strukturen des Vereins sollen nun als Fundament dienen, um die Mannschaft aus der Krise zu führen. Es ist eine Rückkehr, die sowohl sportliche Kompetenz als auch eine hohe emotionale Identifikation verspricht.

Ein neues Gespann für den Güstrower SC 09

Der neue Cheftrainer wird seine Aufgabe jedoch nicht als Einzelkämpfer antreten. Unterstützt wird er von den beiden Co-Trainern Tim Peters und Andy Süß. Gemeinsam bilden sie das neue Führungstrio an der Seitenlinie, das frische Impulse setzen soll. Eine wichtige Konstante in diesem Prozess bleibt jedoch erhalten: Torsten Fentzahn wird weiterhin als Torwarttrainer fungieren und das Team komplettieren. Diese Mischung aus neuen Verantwortlichen und bewährtem Fachpersonal soll die notwendige Stabilität garantieren, die dem Tabellenletzten in den bisherigen Saisonspielen oft fehlte.

Erfahrungen von der Bundesliga bis zur Landesliga

Die Vita von Tom Hagemann ist geprägt von einer beeindruckenden Laufbahn, die ihn durch verschiedene Ebenen des deutschen Fußballs führte. Nach seiner aktiven Zeit, die ihn unter anderem nach Lübz und zum TSV Bützow führte, musste er seine Karriere im Jahr 2012 aufgrund einer Verletzung vorzeitig beenden. Doch der Übergang in das Trainergeschäft erfolgte unmittelbar. Zunächst sammelte er Erfahrungen im Nachwuchsbereich, wo er die A-Jugend betreute und später über mehrere Jahre die zweite Mannschaft des GSC anleitete. Seine erfolgreichste Zeit im Männerbereich erlebte er beim TSV Bützow in der Landesliga, mit dem ihm der Aufstieg in die Verbandsliga gelang. Zudem blickt er auf eine Station als Co-Trainer der U19 von Hansa Rostock in der Bundesliga zurück.

Kämpferische Töne vom neuen Cheftrainer

Nach einer zweijährigen Pause kehrt Hagemann nun hochmotiviert an die Seitenlinie zurück. Seine Worte lassen keinen Zweifel daran, dass er bereit ist, sich der schweren Aufgabe zu stellen. „Ich habe den Verein nie aus den Augen verloren und war immer im Austausch mit den Verantwortlichen. Als der Anruf kam, hatte mich die Aufgabe sofort gereizt. Wir wollen schnellstmöglich den letzten Tabellenplatz verlassen und die Mannschaft bis zum Sommer weiterentwickeln. Dafür braucht es Einsatz, Willen und die richtige Mentalität“, so Hagemann in der Pressemitteilung des Vereins. Diese klare Zielsetzung verdeutlicht, dass es in den kommenden Wochen vor allem auf die Grundtugenden des Fußballs ankommen wird, um den Klassenerhalt zu sichern.

Blindes Vertrauen zwischen den Weggefährten

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg könnte die enge Beziehung zwischen dem Cheftrainer und seinem Assistenten Andy Süß sein. Die beiden verbindet eine enge Freundschaft und eine Zusammenarbeit, die bereits seit über zwölf Jahren Bestand hat. Süß selbst begann seine fußballerische Laufbahn in Lüssow und spielte später beim PSV unter Trainer Bernd Maske. Auch seine aktive Karriere endete im Jahr 2020 verletzungsbedingt. Die langjährige Verbundenheit zwischen Hagemann und Süß sorgt für ein blindes Verständnis innerhalb des Trainerstabs, was in der aktuellen Drucksituation von unschätzbarem Wert sein kann.

Emotionen und lokaler Bezug als Antrieb

Für den neuen Co-Trainer ist das Engagement beim Traditionsverein eine Herzensangelegenheit. „Die Aufgabe beim GSC ist für mich etwas Besonderes – lokal, vertraut und mit viel Potenzial. Die Zusammenarbeit mit Tom ist eingespielt, wir kennen uns blind“, erklärt Süß in der Pressemitteilung. Diese emotionale Komponente ist ein wesentlicher Teil der Strategie des Vereins, um wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Das neue Trainerteam identifiziert sich vollumfänglich mit der Stadt und dem Klub, was auch auf die Spieler abstrahlen soll, um den nötigen Funken Hoffnung im Abstiegskampf zu entfachen.

Die bittere Realität der Tabelle

Die sportliche Ausgangslage könnte allerdings kaum schwieriger sein. Ein Blick auf die Statistik der Verbandsliga offenbart das ganze Ausmaß der Krise. Der Güstrower SC 09 belegt nach 19 Spieltagen mit lediglich 7 Punkten den 15. und damit letzten Tabellenplatz. Die Bilanz liest sich ernüchternd: Nur ein einziger Sieg konnte in der gesamten bisherigen Spielzeit eingefahren werden, dem gegenüber stehen vier Unentschieden und 14 Niederlagen. Mit einem Torverhältnis von 19:49 stellt der Verein zudem eine der anfälligsten Defensiven der Liga. Das Ziel, den Tabellenkeller schnellstmöglich zu verlassen, gleicht angesichts dieser Zahlen einer Mammutaufgabe, für die nun das neue Trainerteam die Verantwortung trägt.