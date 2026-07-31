Mission Klassenerhalt startet

Nach dem Aufstieg aus der Kreisoberliga beginnt für die zweite Mannschaft des ZFC Meuselwitz am Wochenende das Abenteuer Landesklasse. Zum Auftakt wartet mit dem FSV Ehrenhain direkt ein Gegner, der sich in der vergangenen Saison bereits in der Liga etabliert hat. Trainer Heiko Weinert, der den Verein seit vielen Jahren prägt, spricht vor dem Saisonstart über die ungewöhnlich kurze Vorbereitung, die Herausforderungen der neuen Spielklasse und die Ziele seiner jungen Mannschaft.
Die Vorbereitung verlief für den Aufsteiger alles andere als optimal. Durch das späte Pokalfinale blieb dem Trainerteam nur wenig Zeit, um die Mannschaft auf die neue Saison einzustellen. Hinzu kommt ein großer personeller Umbruch. „Wir haben die kürzeste Vorbereitung bestritten, die wir jemals hatten. Am 27. Juni war noch das Pokalfinale, anschließend hatten wir zwei Wochen Pause und danach lediglich drei Wochen Vorbereitung. Das ist natürlich viel zu kurz – vor allem, weil wir eine fast komplett neue Mannschaft aufs Feld führen.“„Wir haben sehr gut trainiert, werden aber erst nach der Pokalspielpause in drei Wochen das Niveau erreichen, das ich mir vorstelle. Dazu kommt, dass aktuell noch einige Spieler urlaubsbedingt fehlen.“
Nach dem Aufstieg erwartet Weinert in der Landesklasse ein deutlich höheres Niveau. Vor allem in drei Bereichen sieht der erfahrene Coach die größten Unterschiede zur Kreisoberliga.„Vor allem die Zweikampfhärte, die Schnelligkeit und die Ausgeglichenheit der Kader machen den Unterschied aus.“Dennoch blickt der Trainer optimistisch auf die Entwicklung seiner jungen Mannschaft.
Tabellarisch ist das Ziel klar definiert. Für den Aufsteiger geht es zunächst darum, sich in der neuen Liga zu etablieren. Gleichzeitig soll der eingeschlagene Weg mit den vielen Talenten aus dem eigenen Nachwuchs konsequent fortgesetzt werden. „Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Darüber hinaus wollen wir unsere jungen Spieler weiterentwickeln und den einen oder anderen an unsere erste Mannschaft heranführen.“
Zum Saisonauftakt wartet mit dem FSV Ehrenhain ein Gegner, den Weinert bestens kennt. Beide Mannschaften standen sich in den vergangenen Jahren regelmäßig gegenüber – sowohl in Testspielen als auch im Pokal und in der Kreisoberliga. „Ehrenhain ist für uns keine unbekannte Mannschaft. Wir hatten in den vergangenen Jahren nach unserem Neuanfang viele Duelle – in Testspielen, im Pokal oder auch in der Kreisoberliga.“Entsprechend groß ist der Respekt vor dem ersten Gegner. „Ehrenhain ist eine sehr zweikampfstarke und homogene Mannschaft und geht für mich als Favorit in die Partie. Wir müssen unsere spielerische Klasse auf den Platz bringen, um dort etwas Zählbares mitzunehmen.“