Mission Klassenerhalt startet Am kommenden Wochenende startet für die Zweitvertretung des ZFC Meuselwitz das Abenteuer Landesklasse gegen Ehrenhain. von Fabian Göb · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Nach dem Aufstieg aus der Kreisoberliga beginnt für die zweite Mannschaft des ZFC Meuselwitz am Wochenende das Abenteuer Landesklasse. Zum Auftakt wartet mit dem FSV Ehrenhain direkt ein Gegner, der sich in der vergangenen Saison bereits in der Liga etabliert hat. Trainer Heiko Weinert, der den Verein seit vielen Jahren prägt, spricht vor dem Saisonstart über die ungewöhnlich kurze Vorbereitung, die Herausforderungen der neuen Spielklasse und die Ziele seiner jungen Mannschaft.

Morgen, 15:00 Uhr SV 1879 Ehrenhain SV Ehrenhain ZFC Meuselwitz Meuselwitz II 15:00 live PUSH

Kurze Vorbereitung nach Pokalfinale Die Vorbereitung verlief für den Aufsteiger alles andere als optimal. Durch das späte Pokalfinale blieb dem Trainerteam nur wenig Zeit, um die Mannschaft auf die neue Saison einzustellen. Hinzu kommt ein großer personeller Umbruch. „Wir haben die kürzeste Vorbereitung bestritten, die wir jemals hatten. Am 27. Juni war noch das Pokalfinale, anschließend hatten wir zwei Wochen Pause und danach lediglich drei Wochen Vorbereitung. Das ist natürlich viel zu kurz – vor allem, weil wir eine fast komplett neue Mannschaft aufs Feld führen.“„Wir haben sehr gut trainiert, werden aber erst nach der Pokalspielpause in drei Wochen das Niveau erreichen, das ich mir vorstelle. Dazu kommt, dass aktuell noch einige Spieler urlaubsbedingt fehlen.“ Landesklasse stellt höhere Anforderungen Nach dem Aufstieg erwartet Weinert in der Landesklasse ein deutlich höheres Niveau. Vor allem in drei Bereichen sieht der erfahrene Coach die größten Unterschiede zur Kreisoberliga.„Vor allem die Zweikampfhärte, die Schnelligkeit und die Ausgeglichenheit der Kader machen den Unterschied aus.“Dennoch blickt der Trainer optimistisch auf die Entwicklung seiner jungen Mannschaft.