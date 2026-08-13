Mission Klassenerhalt: Neunkirchen sieht sich „gut gerüstet“ Mittelrheinliga: Wenn in knapp zwei Wochen der Startschuss zur neuen Mittelrheinliga-Saison fällt, geht Liga-Neuling FSV SW Neunkirchen-Seelscheid als einer von vier Aufsteigern als Außenseiter an den Start. Schließlich steht die Elf von Erfolgscoach Christoph Gerlach vor ihrer ersten Spielzeit in der Beletage des Amateurfußballs. von Tom Kunze · Heute, 17:16 Uhr · 0 Leser

Liga-Neuling Neunkirchen-Seelscheid trifft in der Mittelrheinliga unter anderem auf den SSV Merten. – Foto: KimosVision

Für den FSV SW Neunkirchen-Seelscheid startet in etwas mehr als zwei Wochen das größte Abenteuer der Vereinshistorie. Erstmals in seiner Geschichte geht der Klub in der Mittelrheinliga an den Start. Diesen Erfolg zu verdanken hat der FSV in erster Linie seinem Cheftrainer Christoph Gerlach, der den Verein in seiner zweiten Saison an der Seitenlinie auf Anhieb in die fünfhöchste Spielklasse führte. Und dass, obwohl die Schwarz-Weißen vor nicht allzu langer Zeit noch in der Bezirksliga an den Start gingen. Das weiß auch Sportleiter Jan-Hendrik Heinen bestens, schließlich trug der 33-Jährige einst selbst lange Jahre das Trikot des FSV.

66 Punkte, 21 Siege, 79:28 Tore und einzig vier Niederlagen. So lautete die Abschlussbilanz des FSV SW Neunkirchen-Seelscheid in der abgelaufenen Landesliga-Spielzeit, womit folgerichtig die Meisterschaft und der gleichbedeutende Aufstieg in die Mittelrheinliga erreicht wurden. Nicht nur, dass der FSV mit sechs Zählern Vorsprung auf Mitaufsteiger SC Borussia-Lindenthal Hohenlind den Titel eintüte, zugleich brachte die Gerlach-Elf den Aufstieg – aufgrund des deutlichen Polsters auf Verfolger SV Grün-Weiss Brauweiler – bereits zwei Spieltage vor Schluss unter Dach und Fach. Zudem stellte der Vorjahres-Sechste sowohl die beste Offensivreihe wie auch die sicherste Hintermannschaft. Dementsprechend selbstbewusst blickt der Liga-Neuling um Sportleiter Jan-Hendrik Heinen auf seine erste Spielzeit in der Mittelrheinliga. Klassenerhalt als „realistisches Ziel“ Dass die Neunkirchner mit dem Sensations-Aufstieg in der vergangenen Spielzeit einen historischen Meilenstein erreichen konnten, steht außer Frage. Wie groß die Bedeutung und Freunde über den Aufstieg für den zu Beginn der Jahrtausends noch in der Kreisliga weilenden Klub wirklich sind, bringt der Ex-Spieler unmissverständlich auf den Punkt: „Das ist ein herausragender Erfolg für einen kleinen, dörflichen Verein wie uns. Die tolle Arbeit in den vergangenen Jahren hat das ermöglicht. Wir sind da als Verein natürlich sehr stolz drauf und müssen der Mannschaft einfach ein riesiges Kompliment aussprechen“, hebt Heinen lobend hervor.

Hinsichtlich der nun bevorstehenden Aufgabe in der Mittelrheinliga weiß der Sportleiter, dass es für sein Team keinesfalls leicht werden wird. Auch wenn die Elf um Aufstiegstrainer Gerlach nach dem Erfolg der abgelaufenen Spielzeit sicherlich mit breiter Brust in die neue Mission starten kann: „Wir steigen als Meister auf, da sind Euphorie und Selbstvertrauen natürlich groß. Nichstdestotrotz müssen wir die Sache natürlich realistisch angehen und den Klassenerhalt als Saisonziel ausrufen“, hält Heinen den Ball bewusst flach, bekräftigt jedoch im selben Zug: „Ich sehe uns dafür sehr gut gerüstet und den Klassenerhalt als realistisches Ziel.“ Aufstiegskader bleibt zusammen Dass der Sportleiter seine Mannschaft gut auf die anstehende Aufgabe vorbereitet sieht, erscheint mit Blick auf die Personallage des Aufsteigers keinesfalls verwerflich. Schließlich konnte der FSV nahezu seinen kompletten Aufstiegskader beisammen halten. Einzig Daniel Helmann kehrt den Schwarz-Weißen nach sechs Jahren im Klub den Rücken. Den 24-jährigen Mittelfeldakteur zieht es zu Landesligist 1. FC Spich. Anders als Schlüsselspieler wie etwa Top-Scorer Kjell Simnonia (18 Tore/14 Vorlagen), Nils Stephan (16 Tore/acht Vorlagen), Marc Schneider (Zwölf Tore/Zwölf Vorlagen) oder die Dauerbrenner Tom Wieschebrock, Jonas Reinke Ehses und Tim Dreilich, die allesamt eine tragende Rolle in der Aufstiegssaison spielten und auch in der kommenden Spielzeit im Trikot des FSV auflaufen.