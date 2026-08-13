Mission Klassenerhalt: Neunkirchen sieht sich „gut gerüstet“

Für den FSV SW Neunkirchen-Seelscheid startet in etwas mehr als zwei Wochen das größte Abenteuer der Vereinshistorie. Erstmals in seiner Geschichte geht der Klub in der Mittelrheinliga an den Start. Diesen Erfolg zu verdanken hat der FSV in erster Linie seinem Cheftrainer Christoph Gerlach, der den Verein in seiner zweiten Saison an der Seitenlinie auf Anhieb in die fünfhöchste Spielklasse führte. Und dass, obwohl die Schwarz-Weißen vor nicht allzu langer Zeit noch in der Bezirksliga an den Start gingen. Das weiß auch Sportleiter Jan-Hendrik Heinen bestens, schließlich trug der 33-Jährige einst selbst lange Jahre das Trikot des FSV.
66 Punkte, 21 Siege, 79:28 Tore und einzig vier Niederlagen. So lautete die Abschlussbilanz des FSV SW Neunkirchen-Seelscheid in der abgelaufenen Landesliga-Spielzeit, womit folgerichtig die Meisterschaft und der gleichbedeutende Aufstieg in die Mittelrheinliga erreicht wurden. Nicht nur, dass der FSV mit sechs Zählern Vorsprung auf Mitaufsteiger SC Borussia-Lindenthal Hohenlind den Titel eintüte, zugleich brachte die Gerlach-Elf den Aufstieg – aufgrund des deutlichen Polsters auf Verfolger SV Grün-Weiss Brauweiler – bereits zwei Spieltage vor Schluss unter Dach und Fach. Zudem stellte der Vorjahres-Sechste sowohl die beste Offensivreihe wie auch die sicherste Hintermannschaft. Dementsprechend selbstbewusst blickt der Liga-Neuling um Sportleiter Jan-Hendrik Heinen auf seine erste Spielzeit in der Mittelrheinliga.
Dass die Neunkirchner mit dem Sensations-Aufstieg in der vergangenen Spielzeit einen historischen Meilenstein erreichen konnten, steht außer Frage. Wie groß die Bedeutung und Freunde über den Aufstieg für den zu Beginn der Jahrtausends noch in der Kreisliga weilenden Klub wirklich sind, bringt der Ex-Spieler unmissverständlich auf den Punkt: „Das ist ein herausragender Erfolg für einen kleinen, dörflichen Verein wie uns. Die tolle Arbeit in den vergangenen Jahren hat das ermöglicht. Wir sind da als Verein natürlich sehr stolz drauf und müssen der Mannschaft einfach ein riesiges Kompliment aussprechen“, hebt Heinen lobend hervor.
Hinsichtlich der nun bevorstehenden Aufgabe in der Mittelrheinliga weiß der Sportleiter, dass es für sein Team keinesfalls leicht werden wird. Auch wenn die Elf um Aufstiegstrainer Gerlach nach dem Erfolg der abgelaufenen Spielzeit sicherlich mit breiter Brust in die neue Mission starten kann: „Wir steigen als Meister auf, da sind Euphorie und Selbstvertrauen natürlich groß. Nichstdestotrotz müssen wir die Sache natürlich realistisch angehen und den Klassenerhalt als Saisonziel ausrufen“, hält Heinen den Ball bewusst flach, bekräftigt jedoch im selben Zug: „Ich sehe uns dafür sehr gut gerüstet und den Klassenerhalt als realistisches Ziel.“
Dass der Sportleiter seine Mannschaft gut auf die anstehende Aufgabe vorbereitet sieht, erscheint mit Blick auf die Personallage des Aufsteigers keinesfalls verwerflich. Schließlich konnte der FSV nahezu seinen kompletten Aufstiegskader beisammen halten. Einzig Daniel Helmann kehrt den Schwarz-Weißen nach sechs Jahren im Klub den Rücken. Den 24-jährigen Mittelfeldakteur zieht es zu Landesligist 1. FC Spich. Anders als Schlüsselspieler wie etwa Top-Scorer Kjell Simnonia (18 Tore/14 Vorlagen), Nils Stephan (16 Tore/acht Vorlagen), Marc Schneider (Zwölf Tore/Zwölf Vorlagen) oder die Dauerbrenner Tom Wieschebrock, Jonas Reinke Ehses und Tim Dreilich, die allesamt eine tragende Rolle in der Aufstiegssaison spielten und auch in der kommenden Spielzeit im Trikot des FSV auflaufen.
Hinzukommt, dass neben dem Mittelrheinliga-erfahrenen Fabian Ernst (FC Hennef 05) fünf weitere vielversprechende Spieler an Land gezogen werden konnten. Mit Konstantinos Chatzinikolaou & Achilleas Kerasovitis (beide Sportfreunde Troisdorf 05), Luca Koch (TuS Blau-Weiß Königsdorf), Matteo Gödtner (Bonner SC) und Andre Jung (Wahlscheider SV) stockt der FSV seinen Kader ordentlich auf. Dass keiner der sechs Zugänge dabei älter als 21 Jahre jung ist, ist bei weitem kein Zufall: „Im Kader gab es einige kleine Veränderungen, der Kern des letztes Jahres ist aber zusammengeblieben. Wir haben junge und interessante Leute dazugeholt, dazu mit Fabian Ernst auch einen ligaerfahrenen Spieler. Ich bin mit der Transferphase sehr zufrieden, wir haben einen guten Mix. Deshalb ist die Kaderplanung für uns auch abgeschlossen“, ordnet Heinen die Transferperiode des Aufsteigers durchweg positiv ein.
Derzeit befinden sich die Neunkirchener in den Endzügen der Sommer-Vorbereitung. Im bis dato letzten Test gegen Ligakontrahent SpVg Porz (0:1) zog der FSV zwar den Kürzeren. Mit Blick auf den bevorstehenden Pflichtspielauftakt gegen Kreisligist SV Westhoven-Ensen (23.08.) bleibt der Sportleiter dennoch zuversichtlich: „Wir arbeiten derzeit akribisch daran, die spannenden Aufgaben, die uns erwarten, anzugehen. Die Vorbereitung ist sehr intensiv, neben der sportlichen Qualität legt das Trainerteam ein großes Augenmerk auf die physische Komponente. Bis zum Auftakt im Pokal müssen wir jede Trainingseinheit weiterhin bestmöglich nutzen“, attestiert Heinen und resümiert: „Wir müssen weiter hungrig bleiben und dürfen uns nicht ausruhen, denn uns wird nichts in die Hände gelegt werden.“
Selbiges gelte auch hinsichtlich des Ligastarts eine Woche darauf, schließlich erwartet den Neuling mit der Profi-Reserve des SC Fortuna Köln ein durchaus „attraktiver Gegner.“ Der Vorjahres-Zehnte weiß immerhin einige vielversprechende Talente in seinen Reihen und hat ein durchaus erfolgreiches Mittelrheinliga-Jahr hinter sich. Auch deshalb sieht Heinen in dem bevorstehenden Kontrahenten einen waschechten Gradmesser: „Das Auftaktspiel gegen die Fortuna ist für uns natürlich sehr attraktiv. Im Schatten des Südstadions gegen einen solch starken und spannenden Gegner spielen zu dürfen, das ist schon eine schöne Aufgabe. Ich schätze die Fortuna als sehr starken Gegner ein“, zeigt der 33-Jährige großen Respekt vor dem Auftaktgegner und ordnet diesen zugleich gar als möglichen Titelkandidaten ein: „Für mich sind der VfL Vichttal und der SSV Merten die heißesten Anwärter auf die Meisterschaft. Aber auch Fortuna Köln würde ich wahrscheinlich im erweiterten Kreis dazuzählen.“