Mission Klassenerhalt: Kevin Hetzel belebt Germania Schöneiche

– Foto: Rene Hofrichter/Verein

Der Name SV Germania Schöneiche atmet Fußballgeschichte, doch die Gegenwart in der Brandenburgliga ist grauer Abstiegskampf. Auf dem 15. Tabellenplatz liegend, hat der Verein Kevin Hetzel das Vertrauen geschenkt, um das Ruder in der Rückrunde herumzureißen. Der neue Trainer spricht im FuPa-Teamcheck, wie das gelingen kann.

Kevin Hetzel: Ich muss ehrlich sagen: Der Fitnesszustand der Jungs ist sehr ordentlich. Mein Vorgänger hat in der Vorbereitung bereits einiges angeschoben, dazu kamen schon vor unserem ersten gemeinsamen Training Läufe und individuelle Inhalte. Das hat man direkt gemerkt – die Mannschaft ist überwiegend fit und steckt auch eine intensive Spielweise gut weg. Mental habe ich ebenfalls einen sehr positiven Eindruck gewonnen. Alle sind heiß, alle brennen. Natürlich bringt ein neuer Trainer auch immer einen neuen Reiz mit sich, das darf man nicht unterschätzen. Insgesamt sehe ich eine Mannschaft, die gewillt ist, die Kerbe aus der Hinrunde als Einheit auszuwetzen und in der Rückrunde deutlich bessere Ergebnisse einzufahren.

FuPa: Herr Hetzel, Sie haben die Mannschaft in einer sportlich prekären Lage auf dem 15. Tabellenplatz übernommen – was war Ihr erster Eindruck vom Fitnesszustand und der mentalen Verfassung der Truppe nach dieser schwierigen ersten Saisonhälfte?

Kevin Hetzel: Die Mannschaft hat ohne Frage großes Potenzial – das hat man auch in der Hinrunde in vielen Spielen gesehen. Oft waren sie feldüberlegen und hatten deutlich mehr Spielanteile, aber haben es zu selten geschafft, daraus Punkte zu machen. Gegen tiefstehende Gegner ist es natürlich nicht einfach, Tore zu erzielen, wenn der Gegner den Bus parkt und auf Konter lauert. Dazu kam aus meiner Sicht, dass in einigen Situationen auch das Spielglück gefehlt hat und die Mannschaft dann relativ schnell verunsichert war. Viele Teams in der Brandenburgliga haben sich auf Germania eingestellt und versucht, über Nadelstiche zu kommen – und das hat in der Hinrunde leider zu häufig funktioniert. Genau da setzen wir jetzt an und werden vor allem auch in puncto Abläufe und Restverteidigung auf klare Strukturen setzen

FuPa: Mit 25 erzielten Treffern steht die Offensive eigentlich solide da, dennoch gab es acht Niederlagen in 14 Spielen. Woran lag es aus Ihrer Sicht in der Hinrunde am meisten, dass das Team sein Potenzial nicht in Punkte ummünzen konnte?

FuPa: Was hat Sie persönlich an der Aufgabe in Schöneiche gereizt, mitten im Abstiegskampf der Brandenburgliga einzusteigen, und wie viel „alte Germania“ steckt aktuell noch in der Kabine?

Kevin Hetzel: Germania Schöneiche ist in Brandenburg ein großer Name mit viel Geschichte. Der Verein hat einige Jahre Oberliga gespielt und war auch für mich früher als Gegner immer eine richtig unangenehme Aufgabe – das hat Eindruck hinterlassen. Als das Thema aufkam, fiel es mir deshalb nicht schwer, mich damit zu beschäftigen. Dazu kommt die persönliche Verbindung: Mit Danny Kempter ist der Sportleiter ein langjähriger und enger Freund von mir, wodurch natürlich auch ein Vertrauen da war. Außerdem sind die Wege für mich sehr kurz – ich muss nicht quer durch Brandenburg fahren, sondern bin schnell vor Ort. In Summe war das Paket für mich sehr stimmig: ein ambitionierter Verein, eine gute Mannschaft und eine Aufgabe, die sportlich reizvoll ist. Und ich merke schon nach wenigen Wochen, dass die Jungs Bock auf Neues haben und die neue Spielidee annehmen wollen.

FuPa: Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Verlauf der Wintervorbereitung unter Ihrer Leitung, und konnten die Spieler Ihre taktischen Vorstellungen bereits so verinnerlichen, wie Sie sich das für den Abstiegskampf vorstellen?

Kevin Hetzel: Es ist kein Geheimnis, dass der frostige Winter und die Wetterlage nicht gerade dazu beigetragen haben, dass wir unter optimalen Bedingungen neue Abläufe trainieren konnten. Gerade wenn man eine neue Spielidee implementieren möchte, ist jede Einheit auf dem grünen Rasen wertvoll. Aber das geht anderen Vereinen natürlich genauso, deshalb nehmen wir das so an. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass wir in der kurzen Zeit schon einiges umsetzen konnten. Die Jungs sind wissbegierig, nehmen die taktischen Vorgaben gut an und man hat in den bisherigen Testspielen gesehen, dass wir uns peu à peu steigern – sowohl in den Abläufen als auch in der Struktur. Natürlich brauchen wir noch Zeit, das ist völlig klar. Aber gerade im Abstiegskampf gilt: Herz und Leidenschaft schlagen am Ende oft jede Taktik. Wenn wir diese Grundvoraussetzungen Woche für Woche auf den Platz bringen, wird sich der Rest Schritt für Schritt entwickeln.

FuPa: Werfen wir einen Blick auf die Testspiele: Welche Partien haben bereits stattgefunden und welche Erkenntnisse konnten Sie aus den Ergebnissen und der Spielweise gegen diese Gegner gewinnen?

Kevin Hetzel: Wir konnten bisher gegen TSV Mariendorf, Eintracht Mahlsdorf und Strausberg testen. Und auch wenn in den ersten Spielen natürlich noch nicht alles funktioniert hat, war bereits von Spiel zu Spiel eine Entwicklung zu erkennen. Für uns sind diese Testspiele aktuell enorm wichtig, weil wir viele taktische Feinabstimmungen – durch die Wetterlage und die eingeschränkten Trainingsbedingungen – nicht in dem Umfang auf dem Platz trainieren konnten, wie man es sich wünscht. Vieles mussten wir uns praktisch in den Spielen holen. Deshalb war jedes einzelne Testspiel wertvoll. Die Ergebnisse waren dabei eher zweitrangig. Entscheidend war, dass die Mannschaft die Inhalte annimmt und umsetzt – und genau da haben wir eine stetige Verbesserung gesehen. Ich bin guter Dinge, dass wir dadurch relativ zeitnah in den Wettkampfmodus kommen und dann auch die entsprechenden Ergebnisse erzielen.

FuPa: Um den Rhythmus vor dem scharfen Start hochzuhalten: Welche Testspiele sind für die verbleibenden Tage noch konkret angesetzt, um den letzten Feinschliff zu finden?

Kevin Hetzel: Wir spielen am morgigen Dienstag ein Testspiel bei Oberhavel Velten. Zusätzlich ist für Donnerstag noch ein weiterer Test gegen einen Berliner Gegner geplant – das hängt aber stark davon ab, ob die Plätze bespielbar sind. Grundsätzlich ist aktuell vieles wetterabhängig. Danach wird sich auch zeigen, ob das Nachholspiel am Samstag beim TuS Sachsenhausen stattfinden kann oder ob es verlegt werden muss. Sollte es ausfallen, werden wir die Zeit am Samstag auf unserer Anlage definitiv für eine intensive Trainingseinheit nutzen, um im Rhythmus zu bleiben. Denn schon in der darauffolgenden Woche geht es dann aller Voraussicht nach bei Stahl Brandenburg wieder um Punkte.

FuPa: Ein neuer Trainer bringt oft neue Gesichter mit – wie sieht es im Kader aus: Gibt es bereits feststehende Neuzugänge, die dem Team sofort weiterhelfen, oder haben uns im Winter Spieler verlassen, deren Abgang nun kompensiert werden muss?

Kevin Hetzel: Wir haben bewusst im Winter auf größere Veränderungen verzichtet, weil wir an das Team glauben und jeder Spieler aus dem bestehenden Kader seine Chance bekommen soll. Eventuell stößt im Frühjahr noch ein Spieler dazu, der dann spielberechtigt ist und uns mit Erfahrung und Robustheit im Abstiegskampf helfen kann – ansonsten bleibt der Kader zusammen.

FuPa: Am Samstag, 21. Februar, steht direkt das extrem wichtige Nachholspiel beim TuS 1896 Sachsenhausen (14 Uhr) an – wie bereiten Sie die Mannschaft auf dieses „Endspiel“ gegen einen direkten Konkurrenten vor, um den Rückstand auf das rettende Ufer sofort zu verkürzen?

Kevin Hetzel: Zunächst einmal bin ich ehrlich gesagt nicht sicher, ob das Spiel in Sachsenhausen aufgrund der aktuellen Bedingungen überhaupt stattfinden wird. Nichtsdestotrotz wissen wir natürlich um die Wichtigkeit dieser Partie. Trotzdem sehe ich das Ganze nicht als ‚Endspiel‘. Wir haben einen klaren Haken hinter die Hinrunde gemacht – und für uns beginnt die Saison jetzt erst richtig. Unser Fokus liegt komplett auf der Rückrunde. Wir schauen auf die Rückrundentabelle, wollen dort schnell unsere Punkte holen und mit den unteren Regionen nichts zu tun haben. Und ich bin überzeugt, dass wir das auch schaffen werden.

FuPa: Nur eine Woche später reisen Sie zum Tabellenzweiten Stahl Brandenburg – wie groß ist der Druck, bereits in Sachsenhausen punkten zu müssen, um nicht mit einer schweren Hypothek in die regulären Rückrundenspiele gegen die Top-Teams der Liga zu gehen?

Kevin Hetzel: Wenn man auf die ersten Spiele der Rückrunde schaut, dann haben wir direkt einige echte Bretter vor der Brust. Aber am Ende ist es für mich zweitrangig, wer uns am Spieltag gegenübersteht. Wir kennen unsere Qualität und wir schauen in erster Linie auf uns. Stahl Brandenburg ist natürlich eine Mannschaft mit Qualität und steht nicht umsonst oben. Aber auch sie müssen in der Rückrunde erst einmal zeigen, dass sie die Hinrunde als Aufsteiger bestätigen und stabil bleiben. Wir werden von Spiel zu Spiel denken. Und unabhängig vom Gegner ist unser Anspruch klar: Wir wollen wieder dahin kommen, dass eine Mannschaft sagt: ‚Oh je, jetzt müssen wir nach Schöneiche fahren – das wird ein richtig schweres Brett.‘ Genau das ist unsere Haltung für die Rückrunde und dafür werden wir hart arbeiten.

FuPa: Hand aufs Herz: Wenn wir auf die Tabelle blicken, ist der Klassenerhalt das klare Ziel – was stimmt Sie optimistisch, dass Germania Schöneiche am 30. Spieltag über dem Strich steht?

Kevin Hetzel: Ich kann mich da nur wiederholen: Wir haben sehr viel Potenzial im Kader und eine hohe Qualität. Die Mannschaft war auch in der Hinrunde in vielen Spielen spielüberlegen – das zeigt, dass grundsätzlich sehr viel vorhanden ist. Jetzt müssen wir an den Abläufen, an der Struktur und vor allem am Selbstverständnis arbeiten. Es geht darum, Selbstwert und Stabilität reinzubekommen und die Mannschaft so schnell wie möglich zu einer Einheit zu formen. Wenn uns das gelingt und wir die taktischen Vorgaben konsequent umsetzen, dann bin ich mir sehr sicher, dass Germania Schöneiche am 30. Spieltag über dem Strich stehen wird.