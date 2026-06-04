Mission Klassenerhalt: Endspurt für den VfR Hausen II

Spielstätte:

Möhlinarena Hausen a. d. M.

Vorspielresultat:

PSV Freiburg – VfR Hausen II 3:2 (2:1)

Im total verregneten Vorspiel lag Team 2 zunächst durch Altin Rexhepi mit 1:0 (11.) in Front.

Der PSV drehte dann das Match auf 3:1.

Jose Ngonge Mboyo konnte noch auf 3:2 (58.) verkürzen, am Ende blieb es aber beim verdienten Heimerfolg für die Freiburger.

Der heiße Abstiegskampf …

… ist auf der Zielgeraden (!!!)

Kaum zu überbieten ist die Spannung in der Kreisliga A2.

Zwei Absteiger werden noch gesucht.

Der SC Mengen als 15. und die Spvgg. Untermünstertal als 16. sind bereits in die Kreisliga B abgestiegen.

Fünf Mannschaften sind noch involviert.

Das sind die Teams mit über 30 Punkten: 10. SV Biengen (34), 11. VfR Hausen II (32), 12. Spvgg. Bollschweil-Sölden (32) und 13. VfR Pfaffenweiler (31). Dazu der kommende Gegner der Möhlinkicker, der PSV Freiburg als 14. mit 29 Punkten.

Das Team von Trainer-Routinier Eugen Beck könnte mit einem Sieg nochmals voll in das Karussell einsteigen.

Die Elf um den herausragenden Spieler und Trainersohn Claudius Spiegelhalter hatte in dieser Spielzeit extrem viele Aufs und Abs.

Was beim PSV immer gegeben ist, sind Tore, Tore, Tore.

64 geschossene Treffer sind ein absoluter Spitzenwert. Erst recht die 85 kassierten Gegentore – das sind die meisten der Liga.

Für Team 2 von Coach Erich Sautner sowie Leader und Kapitän Nick Gladrow zählt am Sonntag einzig und allein ein Sieg.

Zuletzt verhinderten zwei Niederlagen – 2:4 bei der Spvgg. 09 Buggingen/Seefelden und 2:3 gegen den PTSV Jahn Freiburg – nach einem zuvor sehr guten Lauf den vorzeitigen Klassenerhalt.

„Es ist an der Zeit, die Tür zuzumachen – heißt: Gas geben, Team 2 (!!!)“

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)