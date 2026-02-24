Mission Klassenerhalt: Antoine Kombouaré übernimmt beim Paris FC

– Foto: Getty Images

Die Verpflichtung von Kombouaré kommt zu einem kritischen Zeitpunkt. Trotz massiver Investitionen – im Sommer flossen über 72 Millionen Euro in neues Personal – steckt der Aufsteiger tief im Tabellenkeller fest. Nach 23 Spieltagen rangiert das Team auf dem 15. Tabellenplatz, nur sechs Punkte vor dem Relegationsrang.

Die Entlassung von Stéphane Gilli, der den Klub 2023 übernommen und zurück in die Eliteklasse geführt hatte, erfolgte unmittelbar nach dem 1:1-Unentschieden gegen Toulouse. Zuvor war der PFC fünf Wochen lang ohne Sieg geblieben, gekrönt von einer herben 0:5-Klatsche gegen Lens.

Für Kombouaré ist es eine Rückkehr in bekannte Gefilde. Von 2009 bis 2011 trainierte er den Stadtrivalen Paris Saint-Germain und erlebte dort den Beginn der Ära von Qatar Sports Investments (QSI) mit, bevor er im Dezember 2011 als Tabellenführer entlassen wurde. Nun soll er beim „zweiten Klub“ der Stadt, der durch den Einstieg der Familie Arnault (LVMH) und die Beteiligung von Red Bull ebenfalls ambitionierte Ziele verfolgt, für Stabilität sorgen.