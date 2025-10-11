Für Türkspor Eppingen (schwarz) wird am Wochenende beim VfR Mannheim II so gut wie nichts drin sein. – Foto: Berthold Gebhard

Mission Impossible für Türkspor Eppingen Landesliga Rhein-Neckar +++ Öztürk will sich in die Winterpause retten ohne abgeschlagen zu sein Verlinkte Inhalte LL Rhein-Neckar Türkspor Ep. Mehmet Öztürk

Türkspor Eppingen steht beim VfR Mannheim II eine kaum zu bezwingende Hürde bevor. Für Türkspor-Coach Mehmet Öztürk ist dies zeitgleich die Rückkehr zu seinem Ex-Verein.

Mehmet Öztürk ist ein Freund klarer Worte. "Alles andere als eine Niederlage mit fünf Toren Unterschied ist für uns dort schon als Erfolg zu werten", sagt der 48-Jährige. Er gastiert mit seiner Elf als Vorletzter beim noch ungeschlagenen Tabellenzweiten. Die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte nimmt er mit gemischten Gefühlen in Angriff. "Es ist schon etwas Besonderes, auch wenn sich innerhalb der Mannschaft quasi alles verändert hat, kennst du doch die Leute im Hintergrund und ich freue mich auch einige davon zu sehen", sagt Öztürk weiter, gibt aber auch offen zu, "es gibt den ein oder anderen, den ich nicht zwingend sehen muss."

Das Vergangene hat der erfahrene Trainer dennoch längst abgehakt. Aktuell gilt es für ihn sich mit seiner Mannschaft so gut es geht in die Winterpause zu retten. Das kurze Zwischenhoch mit zwei Siegen aus drei Partien ist wieder abgeflacht, die Niederlagen gegen Dossenheim und Schwetzingen haben die Schwächen gnadenlos zutage gebracht. Öztürk kündigt deshalb an: "Wir brauchen in der Winterpause dringend personelle Verstärkung, da es für uns in der jetzigen Zusammensetzung des Kaders nicht zum Klassenerhalt reichen wird." Das hat der Coach den Vereinsverantwortlich mitgeteilt und hofft bis zur Winterpause, "so gut es geht noch ein paar Punkte zu sammeln, um nicht mit einem zu großen Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze in die Rückrunde zu müssen."