Mission Heimsieg souverän gemeistert

Unsere 1.Ligamannschaft hat gestern Abend ihre Mission Heimsieg und Wiedergutmachung für die Hinspiel-Niederlage erfolgreich gemeistert.

Der TuS ging mit großem Willen und sehr viel Druck ins Spiel, so dass es bereits nach Minute 8' durch Hüneburg und Minute 10' durch Panagiotis einen frühen Doppelschlag zur 2:0 Führung gab.

Weitere Chancen, um direkt in Halbzeit 1 den Deckel drauf zu machen konnten leider nicht genutzt werden, so dass in mit dem 2:0 in die Halbzeitpause ging.

Halbzeit 2 wurde ebenfalls mit viel Druck und Drang nach vorne begonnen. Es sind uns 3 weitere Tore in der 52' durch Homfeldt, 68' durch Veseli und Sahin in der 77' zum Endstand von 5:0 gelungen.

Ein wirklich beeindruckender Sieg, der auch in der Höhe vollends verdient war.

Starker Auftritt @holsteinquickborn ..

Wie immer geht auch ein Dank an unseren Gastan unseren Gast @sc_poppenbuettel_liga raus, für ein faires Spiel .