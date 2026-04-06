Mission Heimsieg: Eintracht bittet Hicret II zum Tanz

– Foto: Peter Schildmann

Am kommenden Sonntag, 12.04.2026, rollt der Ball wieder an der Königsbrügge. Um 15:00 Uhr empfängt der TuS Eintracht Bielefeld den SC Hicret Bielefeld II zum 23. Spieltag der Kreisliga B, Staffel 2.

Die Rollenverteilung scheint auf dem Papier klar, wenn man an das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison denkt. Damals lieferte die Eintracht eine Galavorstellung ab und fegte den SC Hicret II mit 6:1 vom eigenen Platz. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigten sich die Eintrachtler damals gnadenlos effizient und ließen keinen Zweifel daran, wer den Platz als Sieger verlässt.

Für Eintracht geht es darum, die Dominanz aus dem Hinspiel zu bestätigen und die drei Punkte auf dem heimischen Kunstrasen zu behalten. Hicret II hingegen wird mit einer ordentlichen Portion Reaktivierungswillen anreisen – die deutliche Schlappe aus dem September dürfte noch immer in den Köpfen stecken und als zusätzlicher Motivationsfaktor dienen.

Fakten zum Spiel

Anstoß: Sonntag, 12.04.2026, 15:00 Uhr

Ort: Kunstrasenplatz Königsbrügge, Graudenzer Str. 18, Bielefeld

Schiedsrichter: Theo Mannheims

Wettbewerb: Kreisliga B, Staffel 2 (23. Spieltag)

Fazit: Kann die Eintracht erneut ein Schützenfest feiern oder gelingt Hicret diesmal die Revanche? Fußballfreunde dürfen sich auf eine interessante Partie unter der Leitung von Theo Mannheims freuen. Kommt vorbei und unterstützt die Jungs!