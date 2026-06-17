"Mission erfüllt": Lukas Zepter nicht mehr Coach bei Willy Wacker

Lukas Zepter verlässt seinen Trainerposten und will sich künftig anderen Augaben im Verein widmen. – Foto: Rainald König

Mainz. Lukas Zepter hat vier Jahre lang die erste Mannschaft des 1. FC Willy Wacker Hechtsheim trainiert. Mit seinem Engagement auf vielen Ebenen beim C-Klasse-Verein hat sich Zepter im Laufe der Jahre fest im Kreisligafußball etabliert und geht nun neuen Aufgaben nach. Ein Nachfolger steht bereits fest.

"Ich sehe meine Mission hier als abgeschlossen", erzählt Lukas Zepter. Sein Ziel war es, dass alle Spieler wieder Spaß am Fußball haben und das sei gelungen. Außerdem sei die Mannschaft unter ihm von der Lachnummer der Liga zum Aufstiegskandidaten mutiert. "Das war ein wilder Ritt", resümiert Lukas Zepter, jetzt wolle er sich lieber anderen Aufgaben widmen.

Zum Beispiel seinen Tätigkeiten als Vereinspräsident, der er seit April 2025 ist. "Ich möchte unsere aktiven Abteilungen weiter voranbringen, insbesondere die Jugendarbeit", sagt er. Allerdings sieht er sich dort nicht als Trainer, sondern eher im Hintergrund agieren. "Ich bin viel zu ungeduldig, um eine Jugend zu trainieren. Aber ich habe großen Respekt vor jedem, der es macht", sagt Zepter.

Zepters Engagement beim FC Basara Mainz bliebe ebenfalls bestehend. Er wird also auch in Zukunft als Stadionsprecher des Verbandsligisten tätig sein.

Trainer-Nachfolge steht bereits fest

Für den Trainerposten, den Zepter zum Ende der Saison verlassen hat, gebe es bereits einen Nachfolger. Robert Deniz Colin Wallace, der zurzeit zusammen mit Patrick Antoni Kremser die zweite Mannschaft trainiert, wird zur neuen Saison die erste Mannschaft übernehmen. Kremser wird weiterhin die zweite Mannschaft mit einem spielenden Co-Trainer coachen.