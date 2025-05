Mission erfüllt: Ex-Löwe Sascha Mölders schafft Klassenerhalt in der Regionalliga West

Schwieriger Start: Ex-Löwe Mölders schafft mit Wiedenbrück Trendwende

Mölders hat am Erfolg entscheidenden Anteil. Nach einem schwierigen Start gelang dem ehemaligen Bundesliga-Stürmer die Trendwende. Zuletzt holte der SC drei Siege aus den letzten drei Spielen, darunter ein wichtiges 4:2 im Kellerduell beim SV Eintracht Hohkeppel. Mölders blickt daher „durchweg positiv“ auf seine ersten Monate in Wiedenbrück zurück. „Wir haben Spaß zusammen“, betont er.

Seine Aufgabe bei Wiedenbrück sieht Mölders aber noch nicht als abgeschlossen an. Er habe einen Vertrag bis 2026 und mehrfach betont, zu bleiben, so der Ex-Löwe. Vielmehr richtet Mölders den Fokus auf das letzte Spiel dieser Saison. Am Samstag (ab 14 Uhr) will er die Saison im Heimspiel gegen Fortuna Köln mit einem Sieg krönen. (vfi)