Mission erfüllt: Dennis Gerritzen verlässt Fortuna Düsseldorf Futsal

Dennis Gerritzen verlässt Fortuna Düsseldorf. – Foto: Privat

Am Ende machten es die Futsaler von Fortuna Düsseldorf mit dem Klassenerhalt in der Futsal-Bundesliga noch einmal spannend. Erst am letzten Spieltag sicherte sich das Team den Einzug in die Play-Offs und damit auch die Erstklassigkeit in der kommenden Saison. Einer wird dann aber nicht mehr Teil der Abteilung sein: Interims-Abteilungsleiter Dennis Gerritzen hat am Dienstag seinen Rücktritt mit sofortiger Wirkung verkündet.

Im November 2023 stieg Gerritzen bei Fortuna-Futsal als stellvertretender Abteilungsleiter ein. Als ein Jahr später Lucas Stavenhagen als Leiter der Futsal-Abteilung zurücktrat, übernahm Gerritzen interimsweise. Gut vier Monate später ist das große Ziel erreicht, welches mit einem Kraftakt und einer Transferoffensive im Winter erreicht werden konnte. Unter anderem der zweifache Europameister Miguelín wechselte an den Rhein. Es folgten turbulente Woche: Wichtige Punkte konnten geholt werden, Coach Sahin Rassi wurde von seinen Aufgaben entbunden und nun das Finale mit dem Klassenerhalt nur aufgrund eines besseren Torverhältnisses. Das hat bei allen Beteiligten Spuren hinterlassen. "Meine Zeit bei Fortuna Düsseldorf Futsal war jetzt insgesamt sehr intensiv und ich bin stolz auf die Mannschaft. Jedoch hat das Ganze mich mental natürlich auch sehr mitgenommen. Der Abstiegskampf hat allen alles abverlangt", erklärt Gerritzen im Gespräch mit dieser Redaktion. Trotz seiner kurzen Amtszeit verlässt er den Verein mit einem guten Gefühl und kann zudem auf beachtliche Erfolge verweisen. Der Zuschauerschnitt bei den Heimspielen in der Futsal-Bundesliga hat sich deutlich erhöht, Kosten im mittleren fünfstelligen Bereich eingespart werden und Topspieler wie Miguelín, Jurado Garcia, Ilias Arssi und Mo Ali Fayazi in die Landeshauptstadt gelockt werden.

Große Veränderungen Für den Verein und die Spieler stehen jetzt noch die Play-Offs an, bevor die Spielzeit endet. Da wird Gerritzen schon nicht mehr dabei sein, wie er am Dienstagabend in einem Gespräch mit der Mannschaft mitteilte. "Am Ende habe ich erreicht wofür ich angetreten bin. Ich habe dem Vorstand zugesagt interimsweise die Wettbewerbsintegrität und die Klasse zu wahren. Beides ist unter gewissen Anstrengungen gelungen. Ich sehe damit irgendwo die Mission als erfüllt an", betont Gerritzen.