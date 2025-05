Mission erfüllt - A-Junioren des SV Reute machen Klassenerhalt perfekt

Im vorgezogenen Spiel empfingen die A-Junioren des SV Reute am Mittwochabend den Tabellenletzten der SGM Hege-Wasserburg/Nonnenhorn/Bodolz – und machten mit einem verdienten 2:0-Heimsieg den Klassenerhalt in der Leistungsstaffel perfekt. Wer hätte das vor elf Monaten gedacht? Nach einem überzeugenden Durchmarsch durch die Qualistaffel sicherte sich das Team nun auch in der höheren Liga den Verbleib – ein starkes Zeichen für die Entwicklung der Mannschaft.

Emotionale Verabschiedung der Trainer