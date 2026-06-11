Mission des 1. FC Monheim ist erfüllt Der 1. FC Monheim war mit einer neu zusammengestellten und jungen Mannschaft in die nun abgelaufene Saison der Oberliga gestartet. Zur Pause stand er im Mittelfeld, aber die Ergebnisdichte und ein zusätzlicher Abstiegsplatz sorgten für einen Kampf bis zum Ende.rn von RP/ Katrin Weides · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Monheim darf auch in der kommenden Saison wieder in der Oberliga ran. – Foto: Hubert Wilschrey

Für den 1. FC Monheim (FCM) hieß es am vergangenen Sonntag nach dem 2:0-Heimsieg gegen Ratingen 04/19 endlich aufatmen. Der Kampf um den Klassenerhalt erstreckte sich bis zum letzten Spieltag der Oberliga. Auch für Ratingen, das um den Aufstieg spielte, ging es um viel, beide Mannschaften mussten gewinnen, um ihr Saisonziel zu erfüllen – Aufstieg versus Klassenerhalt. „Ich wollte kein anderes Ergebnis bei uns in der Nähe der Bank haben. Das ist mir in Hilden viel zu viel gewesen, weil du merkst, das macht was mit dir“, erklärte FCM-Trainer Dennis Ruess bezüglich der Parallelspiele. Denn hätte der FCM nicht gewonnen, wäre man durch die Siege der Konkurrenten tatsächlich abgestiegen.

Aber Ende gut, alles gut hieß es schließlich für die Monheimer, die durch den Sieg den Klassenerhalt mit 43 Punkten klarmachten. „Ziel erfüllt in einer extrem besonderen Liga mit extrem besonderen Umständen. 40 Punkte reichen in der Regel, doch diese verschärfte Situation mit den vier Absteigern hat vieles verändert. Die Ausgeglichenheit in dieser Liga war besonders“, gab Ruess als Fazit aus. Durch den Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der Zweiten Liga gab es vier Abstiegsplätze, zudem war die Ergebnisdichte so hoch wie selten. In der vergangenen Saison beispielsweise reichten dem FCM 38 Punkte zum Klassenerhalt, mit acht Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Starker Endspurt sichert den Klassenerhalt Ruess hob vor allem die letzten Wochen der Saison positiv hervor: „In einer besonderen Liga mit besonderen Umständen – Job erledigt. Zu sehen, wie wir die letzten drei Wochen gegen SC St. Tönis, VfB Hilden und Ratingen mit diesem Druck so umgegangen sind, macht dann am Ende auch Lust auf mehr.“ Dabei waren diese letzten Wochen alles andere als leicht für die Rheinstädter. Das Restprogramm der letzten drei Spieltage gegen die erwähnten drei Top-Teams hatte es in sich. „Wir sind vor vier Wochen, nach der Niederlage gegen Adler Union Frintrop, im Hinblick auf unser Restprogramm von allen abgeschrieben worden“, sagte Ruess. Doch mit einem Sieg gegen St. Tönis (2:1), einer späten Niederlage gegen Tabellenführer VfB Hilden (0:1) und schlussendlich einem Sieg gegen Vizemeister Ratingen überzeugte der FCM zum Saisonende. Ruess sprach seiner Mannschaft für den Umgang mit der Situation seinen Respekt aus: „Ich muss meiner Mannschaft ein ganz großes Kompliment machen: Wie sie in Hilden vor 1600 Menschen gegen den Tabellenführer aufgetreten ist und den Druck in positive Energie umgewandelt hat. Und wie sie es beim Saisonfinale gemacht hat in genau der gleichen Art und Weise, verdient meinen größten Respekt.“