Mission des 1. FC Monheim ist erfüllt

Für den 1. FC Monheim (FCM) hieß es am vergangenen Sonntag nach dem 2:0-Heimsieg gegen Ratingen 04/19 endlich aufatmen. Der Kampf um den Klassenerhalt erstreckte sich bis zum letzten Spieltag der Oberliga. Auch für Ratingen, das um den Aufstieg spielte, ging es um viel, beide Mannschaften mussten gewinnen, um ihr Saisonziel zu erfüllen – Aufstieg versus Klassenerhalt. „Ich wollte kein anderes Ergebnis bei uns in der Nähe der Bank haben. Das ist mir in Hilden viel zu viel gewesen, weil du merkst, das macht was mit dir“, erklärte FCM-Trainer Dennis Ruess bezüglich der Parallelspiele. Denn hätte der FCM nicht gewonnen, wäre man durch die Siege der Konkurrenten tatsächlich abgestiegen.
Aber Ende gut, alles gut hieß es schließlich für die Monheimer, die durch den Sieg den Klassenerhalt mit 43 Punkten klarmachten. „Ziel erfüllt in einer extrem besonderen Liga mit extrem besonderen Umständen. 40 Punkte reichen in der Regel, doch diese verschärfte Situation mit den vier Absteigern hat vieles verändert. Die Ausgeglichenheit in dieser Liga war besonders“, gab Ruess als Fazit aus. Durch den Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der Zweiten Liga gab es vier Abstiegsplätze, zudem war die Ergebnisdichte so hoch wie selten. In der vergangenen Saison beispielsweise reichten dem FCM 38 Punkte zum Klassenerhalt, mit acht Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.
Ruess hob vor allem die letzten Wochen der Saison positiv hervor: „In einer besonderen Liga mit besonderen Umständen – Job erledigt. Zu sehen, wie wir die letzten drei Wochen gegen SC St. Tönis, VfB Hilden und Ratingen mit diesem Druck so umgegangen sind, macht dann am Ende auch Lust auf mehr.“ Dabei waren diese letzten Wochen alles andere als leicht für die Rheinstädter. Das Restprogramm der letzten drei Spieltage gegen die erwähnten drei Top-Teams hatte es in sich. „Wir sind vor vier Wochen, nach der Niederlage gegen Adler Union Frintrop, im Hinblick auf unser Restprogramm von allen abgeschrieben worden“, sagte Ruess.
Doch mit einem Sieg gegen St. Tönis (2:1), einer späten Niederlage gegen Tabellenführer VfB Hilden (0:1) und schlussendlich einem Sieg gegen Vizemeister Ratingen überzeugte der FCM zum Saisonende. Ruess sprach seiner Mannschaft für den Umgang mit der Situation seinen Respekt aus: „Ich muss meiner Mannschaft ein ganz großes Kompliment machen: Wie sie in Hilden vor 1600 Menschen gegen den Tabellenführer aufgetreten ist und den Druck in positive Energie umgewandelt hat. Und wie sie es beim Saisonfinale gemacht hat in genau der gleichen Art und Weise, verdient meinen größten Respekt.“
Vor Beginn der Saison gab es einen großen Personalumbruch bei den Monheimern, eine größtenteils frisch zusammengestellte und junge Mannschaft startete in die Saison. Ruess betonte von Anfang an, die Ziele seien die Entwicklung der Mannschaft und der Klassenerhalt. Nach Auftaktsiegen gegen den SV Blau-Weiß Dingden (2:1) und den 1. FC Kleve (3:0) führten Probleme in der Chancenverwertung und einige individuelle Themen zu einigen Niederlagen in der ersten Saisonhälfte, die den FCM Punkte kosteten. Trotzdem stand er zur Winterpause mit 23 Punkten solide im Tabellenmittelfeld.
Nach der Wintervorbereitung, mit der sich der FCM zufrieden zeigte, folgte jedoch zunächst eine schwierige und unbeständige Phase für die Monheimer. Trotz positiver Ergebnisse, etwa dem Sieg gegen Kleve im Rückspiel (2:0) und dem Remis gegen die SpVg Schonnebeck (2:2), gab es auch Spiele, in denen das Team Punkte liegen ließ und die gewünschte Leistung nicht bringen konnte. In Erinnerung blieben vor allem die Niederlagen gegen Dingden (0:1) und Adler Union Frintrop (1:4).
Doch ein zentraler Faktor für den FCM war eben auch die Entwicklung der Mannschaft. Ruess fasste die Punkte zusammen, in denen die Mannschaft über die Saison hinweg Positives zeigte: „Wenn ich jetzt die letzten Wochen Revue passieren lasse, sage ich: Klarheit auch in der Defensive. Dass wir eine defensive Stabilität als Mannschaft im hinteren Bereich eigentlich über die ganze Saison hatten, war auch gut. In den letzten Wochen haben wir es den Jungs vielleicht auch einfacher gestaltet im Anlaufverhalten.“
Das zeigte der FCM in den letzten drei Wochen auch gegen Teams aus der Tabellenspitze und sicherte sich somit den Klassenerhalt durch stabile Leistungen, Intensität und Mentalität. Nach der Sommerpause geht die Entwicklung für die Monheimer jedoch weiter: „Das ist ein Prozess. Wir haben mit dem Großteil, der jetzt bei uns bleibt, ein Jahr zusammengearbeitet. Die wissen jetzt, wie wir ticken, was wir wollen, und haben selbst auch Ansätze, wo sie sich vielleicht zusätzlich noch mal weiterentwickeln wollen. Wir kriegen Jungs dazu – die müssen wir in der Vorbereitung relativ schnell zusammenführen“, sagte Ruess.
Für die Rheinstädter geht es jetzt in die Sommerpause – mit dem erreichten Saisonziel in der Tasche und der Vorfreude auf die kommende Saison in der Oberliga.