„Mission Completed“: Oliver Zapel lobt die TuS Dassendorf Die TuS Dassendorf hat am 2. Spieltag der Oberliga Hamburg die passende Antwort auf das Auftaktremis gegen den ETSV Hamburg gegeben. Beim TSV Buchholz 08 gewann die Mannschaft von Oliver Zapel klar mit 4:0. Während Zapel von „Mission Completed“ sprach, vermisste Buchholz-Trainer Marco Spangenberg Präsenz und Zugriff im Zentrum. von red · Heute, 07:33 Uhr · 0 Leser

Das ist Oliver Zapel. – Foto: Getty Images

Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen den ETSV Hamburg war die TuS Dassendorf gefordert. Beim TSV Buchholz 08, der eine Woche zuvor mit einem 4:0 beim TSV Sasel die erste Tabellenführung der neuen Saison übernommen hatte, zeigte die Mannschaft von Oliver Zapel dann eine klare Reaktion. Dassendorf gewann auswärts mit 4:0 und setzte damit am 2. Spieltag ein deutliches Zeichen.

Zapel zeigte sich nach dem Spiel entsprechend zufrieden. „Man hat ja eine gewisse Idee, wie so ein Spiel laufen kann. Wir haben uns sehr konzentriert auf diesen Gegner vorbereitet. Ich muss glücklich sagen, dass wir hinter allen Aufgaben, die wir uns gestellt haben, ein ganz dickes Mission Completed machen können“, sagte der Dassendorf-Trainer in den Vereinsmedien. Die Grundlage für den Sieg legte Manuel Farrona-Pulido in der 22. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Danach blieb Dassendorf im Spiel, kontrollierte die Partie immer stärker und entschied sie nach der Pause innerhalb weniger Minuten endgültig.

Drei Treffer in kurzer Zeit entscheiden alles Nach dem Seitenwechsel hielt Buchholz die Partie zunächst noch offen, dann aber schlug Dassendorf eiskalt zu. Lucas Irmler traf in der 65. Minute zum 2:0, nur zwei Minuten später erhöhte Fabian Friedemann Graudenz auf 3:0. In der 70. Minute stellte Kristian Bako schließlich auf 4:0. Für Zapel war der Auftritt in dieser Form nicht selbstverständlich. „Weil wir so konzentriert waren und so dominant und so aus einem Guss gespielt haben. Das war jetzt nicht so zwingend zu erwarten, dass wir das gleich im zweiten Saisonspiel schon so hinkriegen. Die Anzahl der Torchancen, die wir hatten, die war erschlagend“, analysierte er. Der Trainer sah nicht nur die Tore, sondern vor allem die Haltung seiner Mannschaft als entscheidend an. „Am Ende steht ein deutliches 4:0 auswärts. Und den haben wir uns wirklich auch redlich verdient, weil wir extrem hart gearbeitet haben. Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute wirklich Gas gegeben.“ Spangenberg: „Hochverdient verloren“ Auf Buchholzer Seite fiel die Einordnung deutlich selbstkritischer aus. Marco Spangenberg sprach von einer verdienten Niederlage gegen den Favoriten. „Wir haben gegen Dassendorf heute hochverdient 0:4 verloren. Wir haben es nicht geschafft, so den Zugriff zu bekommen, wie wir es gegen Sasel geschafft haben“, sagte der Trainer. Die ersten Minuten sah Spangenberg noch ordentlich. Buchholz habe gut zugepackt und zwei Chancen herausgespielt, sei im Abschluss aber nicht konsequent genug gewesen. Danach habe Dassendorf das Spiel zunehmend übernommen. „Wir haben kaum noch Zugriff bekommen und entsprechend dann auch verdient das 1:0 kassiert“, findet Spangenberg. Nach der Pause habe Buchholz die Partie zunächst wieder offener gehalten. Entscheidend waren dann die Minuten zwischen dem 2:0 und dem 4:0. „Da waren wir offen, da waren wir nicht gut und präsent genug. Und das hat dann Dassendorf entsprechend gut ausgenutzt und gut zu Ende gespielt“, erklärte Spangenberg. Freitag wartet Geesthacht

Fr., 07.08.2026, 18:30 Uhr FSV Geesthacht Geesthacht TuS Dassendorf Dassendorf 18:30 PUSH