Mission Auswärtssieg: Mit dem Schwung aus dem Hinspiel zum FCA!

– Foto: Peter Schildmann

Die Erinnerungen an das Hinspiel sind durchweg positiv. In einem packenden Schlagabtausch behielten wir damals mit 6:3 die Oberhand. Unsere Offensive zeigte sich in absoluter Torlaune und knackte die Abwehr der Altenhagener Mal um Mal. Genau diese Durchschlagskraft wollen wir am Sonntag erneut auf den Rasen bringen.

Am kommenden Sonntag heißt es für unsere Mannschaft wieder: Alles geben auf fremdem Platz! Wir reisen zum FC Altenhagen und wollen dort an die starke Leistung aus der ersten Begegnung anknüpfen.

Liga: Kreisliga B Staffel 2 (24. Spieltag)

Der FC Altenhagen wird vor heimischer Kulisse sicherlich auf Wiedergutmachung aus sein. Wir wissen, dass uns auf dem Rasenplatz an der Milser Straße ein hartes Stück Arbeit erwartet. Doch wir sind bereit, den Kampf anzunehmen und die drei Punkte mit an die Eintracht zu nehmen!

Worauf es ankommt

Um den Erfolg aus dem Hinspiel zu wiederholen, müssen wir defensiv noch kompakter stehen als beim letzten Mal, um die Altenhagener gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen. Wenn wir unsere Spielfreude und die Effizienz vor dem Tor beibehalten, stehen die Chancen gut, die "Serie" gegen den FCA fortzusetzen.

Kommt vorbei und unterstützt unsere Jungs bei diesem wichtigen Auswärtsspiel! Gemeinsam zum nächsten Dreier!

Schiedsrichter der Partie: Jamal Nasser