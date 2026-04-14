 2026-04-10T07:15:08.667Z

Spielbericht

Mission Auswärtssieg: Mit dem Schwung aus dem Hinspiel zum FCA!

von Peter Schildmann · Heute, 08:09 Uhr · 0 Leser
– Foto: Peter Schildmann

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KL B2 Bielefeld
FCAltenhagen
Eintracht Bi II
So., 19.04.2026, 14:30 Uhr
FC Altenhagen Bielefeld
FC Altenhagen BielefeldFCAltenhagen
TuS Eintracht Bielefeld
TuS Eintracht BielefeldEintracht Bi II
14:30

Am kommenden Sonntag heißt es für unsere Mannschaft wieder: Alles geben auf fremdem Platz! Wir reisen zum FC Altenhagen und wollen dort an die starke Leistung aus der ersten Begegnung anknüpfen.

Rückblick: Ein Torfestival an der Eintracht

Die Erinnerungen an das Hinspiel sind durchweg positiv. In einem packenden Schlagabtausch behielten wir damals mit 6:3 die Oberhand. Unsere Offensive zeigte sich in absoluter Torlaune und knackte die Abwehr der Altenhagener Mal um Mal. Genau diese Durchschlagskraft wollen wir am Sonntag erneut auf den Rasen bringen.

Die Ausgangslage

  • Wann? Sonntag, 19.04.2026 um 14:30 Uhr

  • Wo? Rasenplatz, Klima-Zentrale Stadion (Milser Str. 132 a, Bielefeld)

  • Liga: Kreisliga B Staffel 2 (24. Spieltag)

    • Der FC Altenhagen wird vor heimischer Kulisse sicherlich auf Wiedergutmachung aus sein. Wir wissen, dass uns auf dem Rasenplatz an der Milser Straße ein hartes Stück Arbeit erwartet. Doch wir sind bereit, den Kampf anzunehmen und die drei Punkte mit an die Eintracht zu nehmen!

    Worauf es ankommt

    Um den Erfolg aus dem Hinspiel zu wiederholen, müssen wir defensiv noch kompakter stehen als beim letzten Mal, um die Altenhagener gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen. Wenn wir unsere Spielfreude und die Effizienz vor dem Tor beibehalten, stehen die Chancen gut, die "Serie" gegen den FCA fortzusetzen.

    Kommt vorbei und unterstützt unsere Jungs bei diesem wichtigen Auswärtsspiel! Gemeinsam zum nächsten Dreier!

    Schiedsrichter der Partie: Jamal Nasser