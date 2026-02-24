Mission Auswärtssieg

Am kommenden Sonntag steht für unsere Mannschaft eine spannende Aufgabe in der Kreisliga B an. Es geht zum SV Ubbedissen 09 III. Nach der Winterpause brennt das Team darauf, die starke Form aus dem vergangenen Jahr zu bestätigen und die drei Punkte mit an die Königsbrügger Straße zu nehmen.
Wenn man an das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison denkt, geraten Eintracht-Fans ins Schwärmen. Mit einem fulminanten 7:2-Heimsieg fertigte unsere Mannschaft die Ubbedisser damals ab. Besonders die Effizienz vor dem Tor und das schnelle Umschaltspiel waren in dieser Partie der Schlüssel zum Erfolg.
Doch Vorsicht ist geboten: Ein solches Ergebnis ist keine Garantie für das Rückspiel. Ubbedissen wird auf dem heimischen Kunstrasen alles daran setzen, die Scharte aus dem Hinspiel auszuwetzen.
Für den TuS wird es wichtig sein, von der ersten Minute an hellwach zu sein. Der frühe Anstoß am Sonntagmittag erfordert volle Konzentration. Wenn es gelingt, die spielerische Dominanz aus dem Hinspiel erneut auf den Platz zu bringen und defensiv stabil zu stehen, stehen die Chancen gut, den nächsten Dreier einzufahren.
"Wir wissen, dass Ubbedissen uns diesmal nichts schenken wird. Aber wenn wir unsere PS auf die Straße bringen, wollen wir den Sieg aus dem Hinspiel bestätigen!"
Kommt vorbei und unterstützt unsere Mannschaft lautstark beim Auswärtsspiel!