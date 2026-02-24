Mission Auswärtssieg

– Foto: Peter Schildmann

Kann die Mannschaft den Hinspiel-Coup wiederholen?

Am kommenden Sonntag steht für unsere Mannschaft eine spannende Aufgabe in der Kreisliga B an. Es geht zum SV Ubbedissen 09 III. Nach der Winterpause brennt das Team darauf, die starke Form aus dem vergangenen Jahr zu bestätigen und die drei Punkte mit an die Königsbrügger Straße zu nehmen.

Rückblick: Ein Offensiv-Spektakel im Hinspiel

Wenn man an das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison denkt, geraten Eintracht-Fans ins Schwärmen. Mit einem fulminanten 7:2-Heimsieg fertigte unsere Mannschaft die Ubbedisser damals ab. Besonders die Effizienz vor dem Tor und das schnelle Umschaltspiel waren in dieser Partie der Schlüssel zum Erfolg.