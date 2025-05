Mission Aufstieg mit neuem Trainer: Schober beerbt Pasalic beim TSV Herrsching

Florian Schober wäre vor wenigen Jahren schon einmal fast in Herrsching gelandet, nun klappt es mit dem Engagement beim Kreisklassisten. – Foto: Andrea Jaksch

Sandro Pasalic gibt ab Sommer sein Traineramt beim TSV Herrsching ab. Seine Nachfolge ab kommender Saison übernimmt Florian Schober von der SG Schäftlarn.

Die Fußballer des TSV Herrsching bekommen einen neuen Trainer. Sandro Pasalic wird sein Amt im Sommer aus freien Stücken niederlegen, dem Klub jedoch wie bisher als Spieler erhalten bleiben. „Die Spielertrainertätigkeit ist mit meiner aktuellen Lebenssituation, mit zwei Berufen, schwer vereinbar. Irgendwann gehen die Kräfte aus“, erklärt der Coach seine Entscheidung. Pasalic übernahm im Herbst 2022 das Ruder bei den Ammerseern. Die Fußballer mussten sich nach dem Rückzug aus der Kreisklasse neu aufstellen und rangierten damals auf dem letzten Platz ihrer A-Klasse-Gruppe. „Wir waren in einer absoluten Notlage. Meine Zusage war eine impulsive Herzensentscheidung, seitdem habe ich alles investiert, was möglich war“, berichtet Pasalic. Unter dem ehemaligen Bayernliga-Kicker verfolgten die Blau-Weißen in den letzten Jahren ein klares Konzept und entwickelten sich stetig weiter. „Wir wollten nachhaltig arbeiten. Das Resultat ist, dass wir im Herrenbereich jetzt einen Bestand von 40 Spielern und eine funktionierende zweite Mannschaft haben. Außerdem haben wir eine hervorragende Jugendarbeit und viele Spieler herangeführt“, sagt der Coach, der sein „Baby“ nun „in sichere Hände übergeben“ werde. Der neue Mann an der Seitenlinie heißt Florian Schober.

Für beide Übungsleiter schließt sich damit ein Kreis. Unter Schober, der bis zum Winter bei der SG Schäftlarn tätig war, zuvor auch beim SC Weßling und dem MTV Dießen, trainierte Sandro Pasalic bereits in seiner Jugendzeit beim SC Fürstenfeldbruck. Die beiden pflegen ein gutes Verhältnis und blieben über die Jahre hinweg in Kontakt. „Als ich erfahren habe, dass Florian wieder frei ist, habe ich sofort das Gespräch gesucht“, erzählt Pasalic. Außerdem wäre Schober, der in Herrsching zur Schule ging, schon vor ein paar Jahren fast an den Ammersee gewechselt, wie er selbst verrät: „Damals hatte ich Schäftlarn schon zugesagt, aber gewisse Verbindungen bestehen nach Herrsching. Der Verein ist sehr gut geführt, ich fühle mich im Umfeld wohl.“ Abteilungsleiter Peter Seidl ist von den Qualitäten seines neuen Trainers überzeugt. „Florian ist ruhig, kooperativ und hat einen klaren Spielstil. Die Mannschaft hat hochgradig von Sandros Arbeit profitiert, vielleicht kann Florian mit einem neuen Impuls noch die letzten zehn Prozent herauskitzeln“, so Seidl, der „die perfekte Lösung für alle Beteiligten“ sieht.