„Mission 400+“ JSG Warmetal/Wolfhagen peilt neue Rekordkulisse an von red · Gestern, 15:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: JSG Warmetal/Wolfhagen

Nach dem großen Erfolg der ersten Zuschaueraktion legt die JSG Warmetal/Wolfhagen die Messlatte noch einmal höher. Unter dem Motto „Mission 400+“ sollen beim Gruppenligaspiel der A-Junioren gegen den OSC Vellmar mindestens 400 Zuschauer auf die Sportanlage Liemecke kommen.

Die Begegnung wird am Samstag, 22. August 2026, um 15.30 Uhr angepfiffen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur das sportliche Duell zweier ambitionierter Nachwuchsmannschaften. Die Verantwortlichen wollen dem Jugendfußball in Nordhessen erneut eine besondere Bühne verschaffen und möglichst viele Menschen aus der Region für den Besuch eines Nachwuchsspiels begeistern. Erfolgreiche Premiere im April Bereits im April hatte die JSG mit ihrer „Mission 300+“ für Aufsehen gesorgt. Mehr als 300 Zuschauer verfolgten damals das Spiel der D-Junioren, das die Gastgeber nach einem Rückstand noch mit 2:1 für sich entschieden. Die große Resonanz und die außergewöhnliche Stimmung haben die Verantwortlichen nun dazu bewogen, die Initiative fortzusetzen.

„Die Resonanz auf unsere erste Mission im April hat gezeigt, was möglich ist, wenn Vereine, Familien und Fußballfreunde zusammenkommen“, sagt Jugendkoordinator Reasat Khaton. „Daran möchten wir anknüpfen. Mit der Mission 400+ wollen wir den Jugendfußball weiter stärken und unseren Spielern die Kulisse bieten, die sie sich mit ihrem Einsatz Woche für Woche verdienen.“ Ein Zeichen für die gesamte Region Die Aktion versteht sich dabei ausdrücklich nicht als Angelegenheit eines einzelnen Vereins. Vielmehr soll sie erneut ein gemeinsames Zeichen für den Nachwuchsfußball in der gesamten Region setzen. Mit einer möglichst großen Kulisse möchten die Organisatoren zeigen, welche Begeisterung und welches Potenzial auch abseits des Erwachsenenfußballs vorhanden sind.