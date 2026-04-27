Mission 300+ wird zum Volltreffer

– Foto: FSV Wolfhagen

Die Idee ging auf, die Resonanz war beachtlich – und sportlich lieferte die D1 der JSG Warmetal/Wolfhagen gleich noch die passende Pointe. Vor mehr als 300 Zuschauern gewann das Team sein Highlight-Spiel nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 und machte die Aktion „Mission 300+“ damit zu einem vollen Erfolg.

Bei besten äußeren Bedingungen entwickelte sich auf der Sportanlage ein Jugendspiel, das seinem besonderen Rahmen gerecht wurde. Die Gastgeber gerieten zunächst in Rückstand, zeigten nach dem Seitenwechsel jedoch die passende Reaktion, drehten die Partie und setzten mit dem Sieg den Schlusspunkt unter einen Tag, der für den Nachwuchsfußball in der Region in Erinnerung bleiben dürfte.

Werbung für den Jugendfußball

Mindestens ebenso bemerkenswert wie das Ergebnis war allerdings die Kulisse. Das gesetzte Ziel, mehr als 300 Zuschauer zum Spiel zu locken, wurde erreicht – und damit auch jener Effekt erzielt, den sich die Organisatoren erhofft hatten: dem Jugendfußball eine Bühne zu geben, die man in dieser Form im Nachwuchsbereich nur selten erlebt.