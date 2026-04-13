Der Jugendfußball in Nordhessen rückt am 25. April in den Mittelpunkt. Wenn die JSG Warmetal/Wolfhagen in der D-Jugend-Gruppenliga den KSV Hessen Kassel auf der Sportanlage Liemecke empfängt, geht es nicht nur um ein sportlich reizvolles Spitzenspiel. Die Veranstalter wollen die Partie zugleich nutzen, um ein sichtbares Signal für die Bedeutung des Nachwuchsfußballs in der Region zu senden.

Unter dem Motto „Mission 300+“ haben sich die Verantwortlichen des FSV Wolfhagen und der JSG Warmetal ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Mindestens 300 Zuschauer sollen die Begegnung verfolgen und dem Jugendspiel einen Rahmen geben, wie man ihn sonst eher aus höheren Spielklassen kennt.

Im Mittelpunkt steht dabei bewusst mehr als das eigentliche Ergebnis. Jugendkoordinator Reasat Khaton sieht in der Aktion einen Impuls für die gesamte Region. Es gehe, so die Botschaft, nicht allein um die beteiligten Vereine, sondern um den Jugendfußball in Nordhessen insgesamt. Die Veranstaltung solle zeigen, welches Potenzial im Nachwuchsbereich steckt, wenn Vereine, Familien, Freunde und Fußballinteressierte gemeinsam an einem Strang ziehen.

Nach Angaben der Organisatoren ist das Interesse bereits im Vorfeld vorhanden. Erste Zuschauergruppen hätten ihr Kommen angekündigt, auch aus dem Umfeld der beteiligten Clubs. Die Hoffnung: eine lebendige Kulisse, die dem Nachwuchs eine besondere Bühne bietet und dem Spiel den Charakter eines kleinen Fußballfestes verleiht.

Für mehr Aufmerksamkeit

Die Initiatoren verbinden mit der Aktion eine klare Botschaft. Mit Engagement, Gemeinschaftssinn und gezielter Unterstützung lasse sich auch im Jugendbereich ein Rahmen schaffen, der den Leistungen der jungen Spieler gerecht wird. Gerade in Zeiten, in denen dem Amateur- und Jugendfußball vielerorts um Aufmerksamkeit gerungen wird, versteht sich die „Mission 300+“ als positives Gegenmodell.

Fest steht: Die Voraussetzungen für einen besonderen Nachmittag sind gegeben. Nun liegt es an der Region, den Gedanken mit Leben zu füllen.