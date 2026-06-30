Mission 3. Liga startet für Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach

– Foto: SG Sonnenhof Großaspach

Die SG Sonnenhof Großaspach, Meister der Regionalliga Südwest und Aufsteiger in die 3. Liga, steckt bereits in der Vorbereitung auf die Saison 2026/27. Nach der Leistungsdiagnostik am 25. Juni richtet sich der Blick auf Testspiele, ein Blitzturnier, den WFV-Pokal und den Ligastart sowie die personellen Veränderungen im Kader.

Seit dem Trainingsauftakt arbeitet die Mannschaft von Trainer Pascal Reinhardt am Übergang vom erfolgreichen Regionalliga-Jahr in die 3. Liga. Großaspach geht als Meister und Aufsteiger in eine neue Aufgabe, bleibt aber in der Vorbereitung eng getaktet. Der Doublesieger von 2025 und 2026 will die Grundlagen legen, um sich schnell an das höhere Niveau anzupassen. Mindestens sechs Testspiele, ein Blitzturnier und zahlreiche Einheiten sollen den Kader bis Anfang August wettbewerbsfähig machen.

Das erste Testspiel steht am Samstag, 4. Juli, um 14 Uhr gegen den SGV Freiberg beim TSV Biberach an. Am Mittwoch, 8. Juli, folgt um 18.30 Uhr in Waiblingen der Vergleich mit dem 1. CfR Pforzheim. Drei Tage später spielt die SG um 14 Uhr beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Am Sonntag, 12. Juli, nimmt Großaspach in Balingen am Mey Generalbau Cup teil. Dort warten die TSG Balingen, die U21 des VfB Stuttgart und der FC 08 Villingen.