Missglücktes Türkei-Abenteuer: Tarkan Üçüncü kehrt zu Ansbach zurück

Tarkan Üçüncü (re.) ist zurück bei der SpVgg Ansbach, sehr zur Freude von Kaderplaner Manuel Deißler. – Foto: Verein

Die SpVgg Ansbach freut sich, die Rückkehr von Tarkan Üçüncü bekanntzugeben. Der 23-jährige Offensivspieler wird ab sofort wieder das grün-weiße Trikot tragen und verstärkt die Mannschaft für die bevorstehende Saison. Ücüncü kennt den Verein bereits bestens und bringt neben seiner technischen Stärke, Kreativität und Offensivqualität auch die Erfahrung aus seiner vergangenen Station mit. Nach seinem Wechsel in die Türkei kehrt der Angreifer nun an den Xaver-Bertsch-Sportpark zurück.

Tarkan Ücüncü blickt seiner Rückkehr mit großer Vorfreude entgegen: "Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Der Verein, die Mannschaft und das Umfeld sind mir bereits vertraut, deshalb fühlt sich die Rückkehr richtig an. Die vergangenen Monate haben mich sportlich und persönlich weitergebracht, auch wenn sich mein Weg in der Türkei anders entwickelt hat als geplant. Jetzt blicke ich nach vorne und möchte mit harter Arbeit meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen und die Fans wiederzusehen."

Auch Kaderplaner Manuel Deißler zeigt sich erfreut über die Rückkehr des Offensivspielers: "Wir freuen uns sehr, dass Takki wieder zu uns zurückkehrt. Mit Takki bekommen wir einen Spieler zurück, den wir bestens kennen und der uns erst vor einem halben Jahr verlassen hat. Der Kontakt ist in dieser Zeit nie abgerissen, sodass wir uns umso mehr über seine Rückkehr freuen. Er ist nicht nur ein richtig guter Fußballer, sondern auch ein super Charakter, der sich vom ersten Tag an wieder perfekt in die Mannschaft eingefügt hat. Mit seiner Qualität, seiner Erfahrung und seiner Art wird er uns sportlich wie menschlich sofort weiterhelfen."