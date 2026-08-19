Missglückter Saisonstart des SC Kohlheck

Zweite 1:2-Niederlage zum Auftakt für den SC Kohlheck gegen einen Unterbau aus Kastel. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Wiesbaden. Einzuordnen weiß man beim SC Kohlheck den missglückten Saisonstart in der B-Liga. Zum Start musste man sich gegen beide Reserven der Kasteler Vereine 2:1 geschlagen geben.

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„Letzte Woche nimmt das Spiel gegen die 06er einen ganz bitteren Verlauf für uns. Wir bekommen zwei blöde Rote Karten und bleiben trotzdem noch im Spiel. Mit neun Mann haben wir sogar noch die Chance auf das 2:2. In acht von zehn Fällen gewinnen wir dieses Spiel. Jetzt gegen Kastel 46 hatten wir eine extrem ausgedünnte Kadersituation. Uns hat fast eine komplette Mannschaft gefehlt. Wir sind weiterhin gut aufgestellt und werden darauf jetzt eine Reaktion zeigen“, glaubt Abteilungsleiter Stefan Weigl, der sich auf das Hessenpokal-Spiel der Kohlhecker Alten Herren am 26. August um 19:30 Uhr in Kohlheck gegen die SG Meilingen freut. Ferner feierte der SV Italia beim 13:1 gegen Schierstein 08 II ein Schützenfest. Die Spvgg. Amöneburg sicherte sich beim 3:2 gegen den SV Bosna, der vergangene Woche noch zur Pause die Segel streichen musste, die ersten Punkte.