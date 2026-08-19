 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ligabericht

Missglückter Saisonstart des SC Kohlheck

Der B-Ligist weiß die beiden 1:2-Niederlagen gegen die Kasteler Reserven einzuordnen

von Alexander Knittel · Heute, 10:02 Uhr · 0 Leser
Zweite 1:2-Niederlage zum Auftakt für den SC Kohlheck gegen einen Unterbau aus Kastel.
Zweite 1:2-Niederlage zum Auftakt für den SC Kohlheck gegen einen Unterbau aus Kastel. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

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Wiesbaden. Einzuordnen weiß man beim SC Kohlheck den missglückten Saisonstart in der B-Liga. Zum Start musste man sich gegen beide Reserven der Kasteler Vereine 2:1 geschlagen geben.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

„Letzte Woche nimmt das Spiel gegen die 06er einen ganz bitteren Verlauf für uns. Wir bekommen zwei blöde Rote Karten und bleiben trotzdem noch im Spiel. Mit neun Mann haben wir sogar noch die Chance auf das 2:2. In acht von zehn Fällen gewinnen wir dieses Spiel. Jetzt gegen Kastel 46 hatten wir eine extrem ausgedünnte Kadersituation. Uns hat fast eine komplette Mannschaft gefehlt. Wir sind weiterhin gut aufgestellt und werden darauf jetzt eine Reaktion zeigen“, glaubt Abteilungsleiter Stefan Weigl, der sich auf das Hessenpokal-Spiel der Kohlhecker Alten Herren am 26. August um 19:30 Uhr in Kohlheck gegen die SG Meilingen freut. Ferner feierte der SV Italia beim 13:1 gegen Schierstein 08 II ein Schützenfest. Die Spvgg. Amöneburg sicherte sich beim 3:2 gegen den SV Bosna, der vergangene Woche noch zur Pause die Segel streichen musste, die ersten Punkte.

Alle Partien im Überblick:

So., 16.08.2026, 12:30 Uhr
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi. II
TuS 05 Kostheim
TuS 05 Kostheim05 Kostheim
2
2
Abpfiff

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Amöneburg
SpVgg AmöneburgAmöneburg
SV Bosna 04 Wiesbaden
SV Bosna 04 WiesbadenSV Bosna 04
3
2
Abpfiff

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SV Italia Wiesbaden
SV Italia WiesbadenSV Italia WI
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08 II
13
1
Abpfiff

So., 16.08.2026, 12:30 Uhr
FV Delkenheim
FV DelkenheimDelkenheim II
Freie Turnerschaft Wiesbaden
Freie Turnerschaft WiesbadenFT Wiesbaden II
0
3
Abpfiff

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
VfB Westend Wiesbaden
VfB Westend WiesbadenVfB Westend
Kasteler Fußball-Vereinigung 06
Kasteler Fußball-Vereinigung 06Kastel 06 II
4
1
Abpfiff

So., 16.08.2026, 12:30 Uhr
1. SC Kohlheck
1. SC KohlheckKohlheck
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46 II
1
2
Abpfiff