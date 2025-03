Missglückter Rückrundenauftakt

Schwungvoll und einem Paukenschlag starten die Sportfreunde in die zweite Spielhälfte. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff bekam nach einem schön vorgetragenen Angriff Eisele den Ball fachgerecht serviert, und sein Kopfball landete unhaltbar für den Gästekeeper zum 1:1 in die Maschen. Die Trendwende schien eingeläutet, Lorch wurde hungriger und gefährlicher, und ein Pfostenkracher hätte die zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung bedeuten müssen.

Die Gäste verstanden es, die Räume dicht zu machen und ließen dem Lorcher Angriffsspiel nur wenig Freiraum zu. Durch den in der Winterpause aus der Verbandsliga zur DJK gewechselten Johannes Eckl trieben die Schwabsberger gegen die vorgerückten Sportfreunde schnelle Konter vor, und in der 70. Minute nahm das Verhängnis seinen Lauf. Erneut geling es den Lorchern nicht, den Ball aus der Gefahrenzone zu bringen, Marius Kopp zieht ab, und für Baumann unerreichbar gehen die Gäste mit 2:1 in Front.